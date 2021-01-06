العثور على عظام آدمية في صندوق قمامة ببولاق الدكرور

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف لغز العثور على عظام آدمية داخل صندوق قمامة في دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وجرى نقل العظام إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت بانتداب طبيب شرعي لفحصها وكتابة تقرير طبي مفصل عن الواقعة.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة داخل صندوق قمامة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على عظام آدمية، وتم نقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة والتي قررت انتداب الطب الشرعي وكتابة تقرير مفصل عن تلك العظام الآدمية، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

التحفظ على كاميرات المراقبة

وتحفظت الأجهزة الأمنية على كاميرات المراقبة بالمنطقة التي عثر علي تلك العظام بها، للوصول إلى الشخص الذي ألقاها في صندوق القمامة.

سفاح الجيزة

يذكر أن دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور قد عثرت قبل شهرين على 3 جثث مدفونة منذ 5 سنوات داخل شقة بشارع العشرين بدائرة قسم الشرطة، وذلك بعد أن ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على محام يدعى قذافي، والذي اعترف بأنه قبل 5 سنوات تخلص من صديقة رضا عبد اللطيف بسبب خلافات مالية ودفن جثته في شقته بشارع العشرين بمنطقة بولاق الدكرور.

كما اعترف بقتل زوجته فاطمة الزهراء لقيامها بسرقة 330 ألف جنيه منه، وتهديدها له بفضح أمره بأنه وراء اختفاء صديقة المحاسب فتخلص منه ودفنها في ذات الشقة، وأثناء سير التحقيقات مع المتهم اعترف بقتل شقيقة زوجته ودفنها في شقة أخرى بذات العقار الذي دفن فيه زوجته وصديقه.

العثور على عظام 3 جثث

وبانتقال الأجهزة الأمنية تم استخراج رفات 3 جثث اعترف المتهم بضلوعه في الجريمة، وجرى نقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت إجراء تحليل البصمة الوراثية للمجني عليهم وأسرهم، وبعد تطابقها صرحت النيابة العامة بالدفن.