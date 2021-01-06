أمريكا تشهد إصابات يومية قياسية بكورونا.. و«بايدن» يتعهد باللجوء لقانون عسكري

في الوقت الذي تسجل فيه أمريكا إصابات قياسية يومية بفيروس كورونا، تشهد الولايات المتحدة في توزيع اللقاح، على مواطنيها، فيما تعهد بايدن باللجوء لقانون عسكرى في مهمة تطعيم الأمريكيين ضد كورونا.

وسجّلت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، أكثر من 3900 حالة وفاة، وإصابة أكثر من 250 ألف بفيروس كورونا.

وبدأت الولايات المتحدة حملة تطعيم ضد فيروس كورونا في ديسمبر الماضي بهدف إعطاء اللقاح لـ20 مليون شخص بحلول نهاية الشهر ذاته، إلا أنه لم يتم تطعيم سوى 4 مليون و500 ألف شخص فقط حتى الآن.

ورغم أن لقاح كورونا متاحا ومنحت الولايات المتحدة الترخيص للقاح «فايز» ولقاح «مودرينا» إلا أن هناك مشاكل تواجه توزيع اللقاح تتمثل في صعوبات إدارية وخلافات بين الحكومة الفيدرالية والحكومات المحلية للولايات المختلفة تسببت بتأخر حصول المواطنين عليه، وفقا لقناة «سكاى نيوز» عربية.

وقال كريج ديلجديش الطبيب المختص في علم الفيروسات، إن الحكومة الأمريكية هي التي تتحكم في لقاح كورونا وتوزيعه وفشلت في التخطيط لإدارة المرحلة.

وأوضح أن من أسباب تأخر توزيع اللقاح أن المستشفيات في أمريكا غير مهيئة لإدارة وتوزيع عملية إعطاء اللقاحات لافتا إلى أنها مخصصة في المقام الأول للاعتناء بالمرضى وليس للأشخاص ذوي الصحة الجيدة، مطالبا بأن تتحول مهمة توزيع اللقاح إلى العيادات الخارجية والمراكز الطبية ما سيفسح المجال أمام حصول عدد أكبر بكثير على لقاح كورونا فى وقت أقل.

وتزامنا مع مشاكل توزيع لقاح كورونا، طالب بعض العلماء في أمريكا بالاكتفاء بجرعة واحدة لكل شخص من لقاح مودرنا تحديدا في محاولة للحصول على فائض من الجرعات وتوزيعها على أكبر عدد ممكن من الأشخاص فى محاولة لشمول التطعيم اعداد كبيرة من المواطنين، ووفقا لما أوضحه الطبيب المسؤول عن إعطاء اللقاحات المضادة لكورونا في ولاية أوهايو، أمول سوين، إن بعض العلماء وجدوا بيانات مهمة تشير إلى أن من يبلغون من العمر 55 عاما أو أقل تكفيهم جرعة واحدة من لقاح مودرنا للحصول على مناعة بنسبة 92% ضد الفيروس

فيما رفضت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية هذا المقترح، موضحة أن إجراء تغييرات على الجرعات المصرح لا توجد أدلة علمية عليه كما أنه سابق لآوانه.

ومع ظهور مشاكل توزيع اللقاح، تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الأسبوع الماضى ببذل جهود كبيرة لمكافحة فيروس كورونا فور توليه منصبه مشيرا إلى أن حملة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب للتطعيم ضد كورونا متأخرة بشكل خطير.

وأكد «بايدن» الذي سيتولى منصبه في الـ20 من الشهر الجارى، أنه سيلجأ إلى قانون الإنتاج الدفاعي الذي يعود الى فترة الحرب الكورية لإجبار الشركات الخاصة على تكثيف إنتاج اللقاح لصالح الحكومة.

وأوضح أنه سيعمل وفق خطة تتمثل فى إنشاء مواقع للتلقيح وإرسال وحدات متنقلة إلى المجتمعات النائية، مؤكدا أنه سيتم توزيع اللقاحات بشكل منصف حتى يتمكن كل شخص من الحصول عليها بغض النظر عن لون بشرته ومكان سكنه.