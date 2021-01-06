عمرها سنة ونصف.. وفاة أول طفلة في البحيرة متأثرة بكورونا

10 أيام متواصلة ظلت أسرة الطفلة «جوري. م»، عام ونصف العام، المقيمة بمدينة دمنهور بالبحيرة، تبحث عن علاج لأعراض فيروس كورونا المستجد الذي أصاب طفلتهم، لم يتركوا طبيبا أو استشاريا إلا وقصدوه، إلى أن وصل بهم المطاف إلى محافظة الإسكندرية، حيث جرى حجزها داخل إحدى المستشفيات، وظلت تعاني أعراض المرض حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وشهدت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، مساء أمس الثلاثاء، أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد بين الأطفال، حيث توفيت الطفلة «جوري. م» سنة ونصف، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وكانت الطفلة جوري، احتجزت داخل عزل مستشفى الأطفال بالإسكندرية قبل 10 أيام لتلقي العلاج اللازم، ولم تفلح محاولات في إنقاذها من أعراض الفيروس.

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي بالبحيرة إلى دفتر عزاء، لمواساة أسرة الطفلة «جوري»، سائلين المولى عزل وجل أن يجعلها سببا في دخولهم الجنة.

وفي سياق آخر، سجل مستشفى عزل كفر الدوار، في محافظة البحيرة، أمس الثلاثاء، أول حالة ولادة طبيعية لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، وأكدت مصادر طبية بالمستشفى أن الأم والمولود بحالة صحية جيدة، وجرى أخذ عينة تحليل من المولود وتبين سلبيتها.

وقال الدكتور خالد شوقي، مدير مستشفى عزل كفر الدوار، في منشور على الصفحة الرسمية لمستشفى العزل، إنه لأول مرة بمستشفيات الحجر الصحي جرى إجراء أول ولادة طبيعية داخل مستشفى كفر الدوار، مشيراً إلى أنه على مدار الأشهر الماضية شهدت معظم مستشفيات الحجر حالات ولادة قيصرية لأمهات أُصبن بفيروس كورونا.

وأضاف أنهفي ظل الأحداث الصعبة التي تعيشها البلاد، دوى صراخ ميلاد بين أروقة غرفة العمليات، على يد أطباء صدقوا ما عاهدوا الله عليه، واصفاً إياهم بأنهم من أبرز كوادر طبية من قسم النساء وقسم الأطفال وأفراد التمريض.