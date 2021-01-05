عزل كفر الدوار يسجل أول حالة ولادة طبيعية لمصابة بكورونا

سجل مستشفى عزل كفر الدوار، في محافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، أول حالة ولادة طبيعية لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، وأكدت مصادر طبية بالمستشفى أن الأم والمولود بحالة صحية جيدة، وجرى أخذ عينة تحليل من المولود وتبين سلبيتها.

وقال الدكتور خالد شوقي، مدير مستشفى عزل كفر الدوار، في تصريحات لـ"الوطن"، إنه لأول مرة بمستشفيات الحجر الصحي جرى إجراء أول ولادة طبيعية داخل مستشفى كفر الدوار، مشيراً إلى أنه على مدار الأشهر الماضية شهدت معظم مستشفيات الحجر حالات ولادة قيصرية لأمهات أُصبن بفيروس كورونا.

وأضاف أنه "في ظل الأحداث الصعبة التي تعيشها البلاد، دوى صراخ ميلاد بين أروقة غرفة العمليات، على يد أطباء صدقوا ما عاهدوا الله عليه"، واصفاً إياهم بأنهم "من أبرز كوادر طبية من قسم النساء وقسم الأطفال وأفراد التمريض".

وضم الفريق الطبي الذي أشرف على أول حالة ولادة طبيعية بمستشفى العزل، كلاً من الدكتور محمد علي عبد القادر، اخصائي النساء والتوليد، والدكتور محمد سعد النشار، اخصائي النساء والتوليد، والدكتور أحمد سعيد جعفر، اخصائي الأطفال.

وأكد مدير المستشفى استقرار الحالة الصحية للأم والطفل، وهما بصحة جيدة داخل الحجر، ويجري متابعتهما على مدار الساعة من قبل أعضاء الفريق الطبي.

وتوجه الدكتور خالد شوقي بخالص الشكر والتقدير للفريق الطبي والعاملين، على المجهود الذي يبذلونه خلال تلك الفترة العصيبة، لافتاً إلى أنهم أطباء يحتذى بهم وبمجهودهم في مواجهه فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، أعلن مستشفى عزل كفر الدوار خروج 8 حالات من مصابي فيروس كورونا، بعد تعافيهم من المرض، حيث جاءت نتائجهم سلبية، بعد فترة علاج ورعاية داخل المستشفى، تراوحت بين 14 و25 يوماً.

وسادت حالة من السعادة بين أعضاء الفريق الطبي بمركز العزل، سواء من الأطباء أو التمريض، لحظة خروج المتعافين، كما توجهوا بالدعاء للمولى عز وجل بالشفاء التام والعاجل لجميع المرضى، وأن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء.