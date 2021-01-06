وزير الخزانة الأمريكي يصل السودان ضمن جولة بالشرق الأوسط

وصل الخرطوم، صباح اليوم، وزير الخزانة الأمريكي ستيقن منوتشين على رأس وفد في زيارة للسودان تستغرق يوماً واحداً، يجري خلالها لقاءات مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السودانى والدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء وعدد آخر من المسؤولين.

ووفقًا لوكالة الأنباء السودانية، سيتم مناقشة الوضع الاقتصادي والمساعدات التي ستقدمها أمريكا للسودان، وموضوع حلحلة الديون.

وتأتى زيارة وزير الخزانة للسوان تأتي في إطار جولة في منطقة الشرق الأوسط