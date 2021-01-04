السودان يرفض المشاركة في «تفاوض ثلاثي مباشر» بشأن السد الإثيوبي

أعلن السودان، اليوم الاثنين، رفضه المشاركة في اجتماع بشأن ملف السد الإثيوبي، بعدما تلقى دعوة لمواصلة التفاوض الثلاثي المباشر، بدلا من الاجتماع الثنائي مع خبراء الاتحاد الإفريقي.

وقالت وزارة الري والموارد المائية السودانية في بيان، «إنه استنادا على مخرجات الاجتماع الوزاري الثلاثي بين السودان ومصر وإثيوبيا حول ملء وتشغيل السد الإثيوبي، الذي عقد الأحد 3 يناير، تقدم السودان بطلب لعقد اجتماع ثنائي مع خبراء الاتحاد الإفريقي والمراقبين مساء نفس اليوم».

وأوضحت، أن السودان لم يتلق ردًا على طلبه، وبدلا من ذلك تسلم دعوة لمواصلة التفاوض الثلاثي المباشر، ما دفع السودان للتحفظ على المشاركة في اجتماع اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن القرار جاء تأكيدا لموقف الخرطوم الثابت، بضرورة إعطاء دور لخبراء الاتحاد الإفريقي، لتسهيل التفاوض وتقريب الشقة بين الأطراف الثلاثة.

وأكدت وزارة الري والموارد المائية السودانية، على مسكها بالعملية التفاوضية برعاية الاتحاد الإفريقي، إعمالاً لمبدأ الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية، على أن يلعب الخبراء دورًا أكثر فعالية في تسهيل التفاوض.