وزير الخزانة الأمريكية يزور السودان غدا.. مصادر: أزمة السد مطروحة

يصل إلى العاصمة السودانية الخرطوم، غدا الأربعاء، وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، على رأس وفد يزور السودان لمدة يوم واحد، حيث من المقرر أن تتناول مباحثات الوفد مع المسؤولين السودانيين أزمة السد الإثيوبي، عقب تعثر مفاوضاته.

وقالت السفيرة مها أيوب، مديرة إدارة الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية، في تصريح لوكالة السودان للأنباء، إن المسؤول الأمريكي سيعقد لقاءات مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، والدكتور عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء، وعدد آخر من المسؤولين، وسيتم خلالها مناقشة الوضع الاقتصادي والمساعدات التي ستقدمها أمريكا للسودان وموضوع حلحلة الديون وموضوعات أخرى ذات طابع مشترك.

وتوقعت مصادر سودانية، أن يناقش الوزير آخر تطورات أزمة السد الإثيوبي في ظل انسداد أفق المفاوضات حتى الآن، حيث كانت اجتماعات واشنطن بشأن السد تعقد بمشاركة وزارة الخزانة الأمريكية.

الجدير بالذكر أن زيارة وزير الخزانة للبلاد تأتي في إطار جولة في منطقة الشرق الأوسط تشمل زيارة عدد من دول المنطقة.

وكانت مصادر مطلعة، أكدت أن رفض السودان المشاركة في اجتماع ثلاثي دعت له لجنة خبراء الاتحاد الإفريقي، أمس، جاء اعتراضا على تغير مفاجئ في اتفاق تم التوصل إليه في اجتماع الأحد، نص على عقد اجتماعات ثنائية بين خبراء الاتحاد الإفريقي والسودان ومصر وإثيوبيا كل على حدة.

وقال مصدر ذو صلة بلجنة التفاوض، وفق ما نقلته قناة «سكاي نيوز»، إن هذا التحول قد «يعيق العملية التفاوضية»، كون صيغة اللقاءات الثنائية التي تم الاتفاق عليها، الأحد، كانت «الأقدر على تقريب وجهات النظر بين رؤية كل دولة، والرؤية المقترحة من الاتحاد الإفريقي».

وقالت وزارة الري السودانية، في بيان، إنه «استنادا إلى مخرجات الاجتماع الوزاري الثلاثي بين السودان ومصر وإثيوبيا حول ملء وتشغيل سد النهضة، الذي عقد الأحد، تقدم السودان بطلب لعقد اجتماع ثنائي مع خبراء الاتحاد الإفريقي والمراقبين، ولم يتلق ردا على طلبه».