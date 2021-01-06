إجراءات وقائية مشددة بكنيسة الأنباء شنودة بالغردقة

شهدت كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، إجراءات أمنية واحترازية مشددة، اليوم، تزامنا مع حلول موعد الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، في ظروف استثنائية لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.

وتقيم كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة قداسين في احتفالات عيد الميلاد المجيد لأول مرة هذا العام لمواجهة فيروس كورونا، وأكد مسئولو كنيسة الأنباء شنودة بالغردقة منع استقبال الزائرين لأول مرة هذا العام، تطييقا للإجراءات الوقائية طبقًا لتعليمات وزارة الصحة منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه كشف القمص مينا عزيز، مسؤول العلاقات العامة للكنائس الأرثوذكسية بالبحر الأحمر في تصريح صحفي لـ«الوطن»، إقامة قداسين للإحتفال بأعياد الميلاد المجيد وذلك منعا للتكدس وحفاظا على التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة على أن يبدأ القداس الأول في الخامسة مساء والقداس الثاني في التاسعة مساء.

مؤكدا تطهير وتعقيم الكنيسة بين القداسين والذي سيتم السماح فيها بحضور 25 ٪فقط من النسبة المسموح بها والتشديد على ارتداء الكمامات وقياس درجات الحرارة على البوابات الإلكترونية ومنع دخول أي مواطن بدون الكمامة وتعقيم وتطهير الأيدي، وتطبيق التباعد الاجتماعي والمسافات البينية بين كل مواطن من متر إلى مترين مع ترك مقعد من مقاعد الجلوس.

ولفت إلى أن الكنيسة منعت إستقبال القيادات التنفيذسة والشعبية والمواطنين في مقر الكنيسة لتقديم التهنئة بأعياد الميلاد كالمعتاد وذلك طبقا لقرار الدولة بمنع التجمعات وحفاظا على الصحة العامة كإجراء احترازي لمواجهة كورونا.

وطمأن القمص مينا عزيز، جموع المواطنين على صحة الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر من الوعكة الصحية التي ألمت به مؤخرا مشيرا إلى أنه تعافى تماما بفضل الله ومحبة ودعاء المواطنين، لافتا إلى أنه سيترأس قداس عيد الميلاد المجيد.