مطار الغردقة يستقبل وفد روسي لبحث عودة حركة الطيران

تستعد إدارة مطار الغردقة الدولي لاستقبال وفد من خبراء التفتيش والطيران الروسي، خلال شهر يناير الجاري، وذلك لتفقد إجراءات التأمين بالمطار، ضمن الإجراءات الروسية لإعادة استئناف حركة الطيران الروسية إلى مطار الغردقة.

وكشف مصدر ملاحي بمطار الغردقة الدولي، في محافظة البحر الأحمر، عن أن لجنة تفتيش تضم خبراء روس، من المقرر أن تصل المطار يوم 20 يناير الجاري، ومن المتوقع أن يستمر عملها عدة أيام، لتفقد الإجراءات الأمنية بالمطار.

ولفت المصدر إلى أن أعمال اللجنة تشمل التفتيش على إجراءات الأمن والسلامة المتبعة داخل صالات السفر والوصول وإجراءات تأمين الحقائب والمسافرين، والتأكد من تواجد رجال الأمن في الأماكن المخصصة لهم، ومتابعة تفتيش الركاب والحقائب، وتفقد تأمين وجبات الطعام منذ لحظة إنتاجها وحتى وصولها للطائرات.

وأكد أن الزيارة تأتي ضمن الإجراءات الروسية لاستئناف حركة الطيران والسياحة الروسية للرحلات المباشرة و«الشارتر»، وتفقد العمل بمبنى رقم 2، والمنظومة الأمنية الجديدة بمبنى الركاب القديم.

وأجرى وفد روسي زيارة لمطار الغردقة في شهر يناير من العام الماضي، ضمن فريقين من خبراء الأمن والتفتيش من روسيا، حيث توجه أحد الفريقين إلى مطار الغردقة والثاني إلى شرم الشيخ، للتأكد من تواجد رجال الأمن في الأماكن المخصصة لهم، وكذلك متابعة إجراءات تفتيش الركاب والحقائب، وتفقد تأمين وجبات الطعام منذ لحظة إنتاجها وحتي وصولها للطائرات، ومتابعة أسوار المطار، وكاميرات المراقبة، وأنظمة تامين مهبط الطائرات، والإجراءات الأمنية داخل مقرات المحطات، والمراجعة المستمرة علي مجموعات العمال المنوط بهم الخدمة داخل الدوائر الجمركية وداخل الطائرات، وكذلك جاهزية السيور وعدم وجود أي مخلفات تعوق عمليات الإقلاع والهبوط، ضمن إلاجراءات الروسية لاستئناف حركة الطيران والسياحة الروسية المنتظمة والشارتر إلى منتجعات الغردقة.

وتوقفت الرحلات الجوية الروسية المباشرة إلى منتجعي الغردقة وشرم الشيخ السياحيين في مصر، منذ حادث سقوط الطائرة الروسية في شبه جزيرة سيناء، أواخر سنة 2015، وعلى متنها 224 شخصاً، بسبب انفجار عبوة ناسفة على متن الطائرة.