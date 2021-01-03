السياحة: 750 ألف سائح زاروا الغردقة وشرم منذ يوليو وحتى الآن

كشفت مصادر بغرفة شركات السياحة والسفر، أن الغرفة تحملت تكاليف إقامة وتنقلات الفرق الطبية والتقنية المنتدبة من وزارة الصحة والسكان المكلفة بإجراء تحاليل الـ «pcr»، الخاص بكورونا للسائحين القادمين إلى مطارات «شرم الشيخ - الغردقة - طابا الدولي - مرسي علم»، وذلك منذ سبتمبر الماضي وحتي انتهاء الجائحة.

وأضافت المصادر لـ «الوطن»، أن قرار الموافقة على إجراء هذا التحليل بالنسبة للسياح الذين لم يسعفهم الوقت لإجرائه في دولهم قبل 72 ساعة من السفر، ساهم بنسبة كبيرة في زيادة أعداد السياح الوافدين للمدن السياحية المصرية بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر.

وأوضحت المصادر، أن أعداد السياح الأجانب الذين زاروا الغردقة وشرم الشيخ ومرسي علم، منذ يوليو الماضي، وحتى الآن، بلغ نحو 750 ألف سائح.

ولفتت المصادر إلى أن تلك الأرقام رغم أنها قليلة بالمقارنة بالأعداد التي زارت مصر خلال تلك الفترة من عام 2019، والتي تجاوزت الـ 7 ملاينن سائح، إلا أنها تبدو مقبولة بالقياس العالمي للسياح فى ظل جائحة كورونا.

شركات السياحة: إغلاق جزئي للفنادق بسبب قلة السياح

وفي وقت سابق، تحدث لـ «الوطن»، عدد من أصحاب شركات السياحة، بأن الموجة الثانية من فيروس كورونا، أثرت سلبيا على الدول المنابع التى تجلب السياحة لمصر، مثل ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا.

وبلغ عدد الفنادق التى حصلت على شهادة صحية في محافظة البحر الأحمر، للعمل، 212 فندقا، ولكن بسبب قلة الأفواج السياحية غالبية المنشأت السياحية الفندقية أغلقت أبوابها بشكل جزئي، نظرا لعدم وجود زبائن.

وبلغت نسب حجوزات الفنادق بشرم الشيخ 30%، بسبب ظروف فيروس كورونا الحالية.

فيما قال وكلاء السياحة بالأقصر خلال رأس السنة وأعياد الميلاد أن عدد السياح في الأقصر يقدر بالعشرات فقط.