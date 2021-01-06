أمن أسيوط ينهى استعداداته لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد 

أنهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، استعداداتها لتأمين احتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجيد، معلنة حالة الاستنفار الأمني، ورفع درجة الاستعداد للقصوى لتأمين جميع المنشآت الحيوية والحكومية والكنائس ودور العبادة خلال الاحتفال بقداس عيد الميلاد.

وعقد اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط اجتماعات متتالية، اليوم، مع عدد من مساعديه وقيادات المديرية لمراجعة خطة تأمين احتفالات الكنائس بعيد الميلاد المجيد حيث تشمل الخطة الأمنية تأمين جميع الكنائس، والمنشآت المهمة والحيوية، والأماكن العامة، ووضع خدمات أمنية نظامية وسرية ثابتة أمام جميع الكنائس.

كما تم وضع كاميرات مراقبة أعلى الكنائس وربطها مع غرف التحكم في مختلف مديريات الأمن لمتابعة مجريات الأمور لحظة بلحظة، والتعامل فورًا مع أي حدث طارئ، إضافة إلى تكليف إدارة الحماية المدنية بنشر قواتها على جميع مداخل الكنائس والمنشآت المهمة والحيوية، كما تم بالتنسيق مع المسئولين بالكنائس تشكيل لجان شعبية للقيام بفحص المترددين على الكنائس والتأكد من هويتهم.

وتقرر منع وقوف أي سيارات حول الكنائس والأديرة وغلق الشوارع المؤدية لكنائس المدينة أمام حركة المرور، وتعزيز الحراسة حولها بالإضافة إلى الكمائن والدوريات الثابتة والمتحركة لتأمين الكنائس الكبرى منعا لأي أحداث تعكر صفو الاحتفالات.

وفى السياق ذاته استعدت الكنائس لإستقبال العيد فى ظل تطبيق الإجراءات الإحترتازية للوقاية من كورونا وذلك بإقامة مداخل للأبواب الرئيسية فيما انتشرت لافتات الترحيب والتهنئة بالعيد من قبل شخصيات عامة من المسلمين والأقباط كذلك من اعضاء مجلس النواب بمختلف دوائر المحافظة كما شهد محيط الكنائس نتشارلافتات تهنئة من النواب والطامحين السياسيين لتهمنة مطارنة الكنائس والإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد.

وأكد مصدر كنسى بأسيوط أن صلاة قداس عيد الميلاد المجيد مقتصرة على الآباء والرهبان والكهنة و5 فقط من الشمامسة دون حضور لشعب الكنيسة نظرا للأوضاع الحالية المتعلقة بفيروس كورونا وكذا إلغاء جميع الاحتفالات وإستقبال المهنئين على المستويات الشعبية والرسمية.