بدون شمامسة أو مصلين.. أسقف بني سويف يترأس قداس عيد الميلاد

كشف "الأنبا غبريال"، أسقف بني سويف وتوابعها، وعضو لجنة سكرتارية المجمع المقدس، عن أنه سيترأس قداس عيد الميلاد المجيد في كنيسة السيدة العذراء بمدينة بني سويف، بمشاركة عدد من الآباء الكهنة ومعلم الكنيسة، دون مشاركة شمامسة أو أي من أفراد شعب الكنيسة، على أن يكون القداس من الساعة 6:30 حتى الساعة 9 مساء غد الأربعاء.

وقال أسقف بني سويف، في تصريحات اليوم الثلاثاء، إنه سيتم إقامة قداسات عيد الميلاد في عدد من كنائس الإيبارشية، بحيث يقام قداس في كل منطقة، بمشاركة كهنة باقي الكنائس، وأيضاً بدون مشاركة شمامسة أو مصلين من أفراد الشعب، في ضوء القرارات التي اتخذتها إيبارشية بني سويف لدعم جهود الدولة المصرية لمجابهة وباء كوورنا المستجد، في ضوء زيادة أعداد المصابين بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

وقررت مطرانية بني سويف، في وقت سابق، اقتصار إقامة قداسات أعياد الميلاد والغطاس بحضور الآباء الكهنة والدياكونين ومعلمين الكنائس فقط، على أن يتم تلقي تهاني عيد الميلاد عبر الهاتف، وتعليق كافة الخدمات والأنشطة والاجتماعات، وإلغاء قداس رأس السنة الميلادية.

كما قررت تعليق صلوات الثالث وإغلاق قاعات العزاء، وإقامة صلوات المنتقل بحضور أسرة المنتقل فقط، على أن تقام صلوات متوفي الكورونا بالمدافن، وصلوات الإكليل بحضور ما لا يزيد عن 20 شخصاً من أسرة العروسين.

كما أعلنت مطرانية ببا عن اعتذار جميع كنائس الإيبارشية عن استقبال المهنئين بالأعياد والاكتفاء بالاتصال التليفوني، وتعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات وكل الأنشطة الكنسية، وإقامة صلاوات الجنازة بكاهن واحد وشماس واحد فقط، وأسرة المنتقل، ويفضل أن يكون ذلك في كنائس المدافن مع تعليق صلوات الثالث وغلق قاعات العزاء، وتقام صلوات الأكاليل بكاهن واحد وشماس واحد وما لا يزيد عن 20 شخصاً من أسرتي العروسان.