من تليفونك.. خطوات حجز تذاكر القطارات قبل عيد الميلاد

أيام قليلة تفصلنا عن احتفالات أعياد الميلاد المجيد، الأمر الذي يجعل الكثيرين يرغبون بالسفر للاحتفال مع أسرهم، لكن في ظل انتشار جائحة كورونا، يجد البعض صعوبة في الذهاب إلى محطات القطار لحجز تذاكر القطار، مما جعل هيئة السكك الحديد تضع عدة طرق لحجز التذاكر «أون لاين».

ويرصد «الوطن» استمرارا لخدماته التي يقدمها لقرائه على مدار اليوم، في التقرير التالي، خطوات حجز تذاكر القطارات خلال فترة الأعياد «أون لاين».

حجز تذاكر القطارات إلكترونيًا

- تحميل تطبيق «سكك حديد مصر» هو متاح لجميع الأجهزة الذكية.

- تسجيل الدخول بإدخال بيانات المستخدم، واسم المستخدم، وكلمة السر، أو تسجيل مستخدم جديد.

- الاستعلام عن المقاعد المتاحة للحجز الإلكتروني أو بالمحطات.

- يتم الاستعلام عن المقاعد المتاحة والأسعار ويمكن الضغط على درجة السفر ليتم الانتقال إلى صفحة الحجز.

- يقوم الراكب بقراءة الشروط والموافقة، للبدء في إجراءات الحجز.

- اختيار محطة القيام ومحطة الوصول وتاريخ السفر.

- في حالة وجود مقاعد متاحة، يختار المستخدم رقم القطار وعدد المقاعد والدرجة.

- يتم إدخال أسماء المسافرين والرقم القومي، ويتم اختيار المقاعد آليا وليس يدويا.

- إدخال بيانات الدفع المطلوبة في شاشة الدفع بالبنك.

- بعد نجاح عملية السداد يظهر للراكب بيانات الحجز وبالضغط على المقعد تظهر التذكرة.

- ويتيح التطبيق للراكب إمكانية تقديم مقترحات أو شكاوى.

- ومن خلال الضغط على أيقونة رحلاتي، يمكن البحث عن الرحلات وإلغاء الحجز.

خطوات حجز تذاكر القطارات من موقع سكك حديد مصر

- الدخول على موقع سكك حديد مصر من هنــــا.

- إذا كانت أول مرة، فيتم تسجيل مستخدم جديد من خلال إدخال بيانات المستخدم الأساسية مثل الاسم، البريد الإلكتروني، الهاتف، طريقة الدفع، وهكذا.

- أما إذا كنت مستخدم سابق، فيمكنك الدخول إلى النظام من خلال إدخال اسم المستخدم و كلمة المرور.

- قم باختيار وتحديد محطة القيام و محطة الوصول وتاريخ السفر.

- في حالة وجود مقاعد متاحة، يقوم المستخدم باختيار رقم القطار وعدد المقاعد والدرجة.

- يتم إدخال بيانات الدفع المطلوبة في شاشة الدفع بالبنك.

- يقوم النظام بعرض بيانات الحجز، ويمكن طباعة البيانات كما يتم إرسالها للبريد الإلكتروني للمستخدم.

- يمكن للمستخدم في موعد الرحلة، أن يقوم بالتوجه إلى المقعد المحدد حسب القطار والعربة ورقم المقعد في بيانات الحجز، ويقوم المستخدم بعرض بيانات الحجز للمختص في القطار عند الطلب.