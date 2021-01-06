أحزاب ونواب يهنئون البابا تواضروس والأقباط بعيد الميلاد: نسيج واحد

يحتفل الأقباط الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد غدا الخميس الموافق 7 يناير، بحسب التقويم الشرقي وسط إجراءات احترازية مشددة جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، وإلغاء الحضور الجماهيري، ومع اقتراب العيد تكثر التهنئات والتبريكات وبرقيات المعايدة من بعض الأحزاب ونواب البرلمان بغرفتيه الشيوخ والنواب للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأقباط وسط تأكيدات على وحدة النسيج الوطني.

حزب الوفد يهنئ البابا والمسيحيين بعيد الميلاد المجيد

أرسل المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وجاء نص البرقية كالتالي: «نهنئ قداسة البابا تواضروس الثانى وجميع الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد الذى يعد عيدًا للمصريين جميعًا كرمز للحب والتسامح الذى كان رسالة للسيد المسيح عليه السلام. وندعو الله أن يكون هذا العام سعيدًا على الجميع وأن يكون عام خير وسلام على مصر والعالم، وأن يحفظ الله مصر والعالم من جائحة كورونا».

المصريين الأحرار ينهئ الكنيسة بالعيد

هنأ حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، الكنيسة القبطية وعلى رأسها البابا تواضروس الثانى، وجموع المصريين في الداخل والخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وجاء نص البرقية كالتالي: «نهنئكم بأعياد الميلاد المجيد ورأس السنة، داعين الله أن يعيدها عليكم وبلادنا الحبيبة مصر بالخير والبركات، ونصلي جميعا أن يحفظ بلادنا من كل سوء ويديمكم ابنًا بارا للوطن وربان حكيما للكنيسة القبطية الوطنية».

حزب إرادة جيل يهنئ الأقباط بالعيد

هنأ تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، عضو مجلس الشيوخ، البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ووجه مطر رسالة البابا تواضروس، قائلا: «مصر التى قلتم فيها نستطيع أن ‏نعيش بلا كنائس، لكننا لا نستطيع أن نعيش بلا وطن، وما ذلك إلا وصفاً دقيقاً ‏لمدى تشابك نسيج هذه الأمة بعنصريها، التى لا تزيد الأيام والمحن خيوطه إلا ‏متانة.. واحتفال مصر بعيد الميلاد المجيد إنما يعكس حقيقة المشاعر الطيبة والروابط التى تُجسد مشاعر التماسك بروابط الانتماء والمواطنة الرائعة للمصريين العظماء لتحقيق أهدافهم السامية نحو المزيد من التنمية.. وبهذه المناسبة الجليلة، يطيب لنا أن نتقدم إليكم باسمنا واسم نواب ‏الشعب ولجميع الأخوة المسيحيين بأصدق التهانى، مقرونة بأجمل التبريكات.. وسلام على شعب مصر ‏العظيم».

رئيس مجلس النواب يهنئ البابا بالعيد

هنأ علي عبدالعال رئيس مجلس النواب البلبا تواضروس الثاني بعي الميلاد المجيد وكتب في برقيته: «بهذه المناسبة الجليلة، يطيب لنا أن نتقدم إليكم باسمنا واسم نواب ‏الشعب ولجميع الإخوة المسيحيين بأصدق التهانى، مقرونة بأجمل التبريكات، وسلام على شعب مصر ‏العظيم».

رئيس مجلس الشيوخ يهنئ البابا والأقباط بالعيد

هنأ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، في برقياته، البابا والأقباط بالعيد، وقال: «قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يسعدني بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد أن أتقدم لقداستكم ولجميع الإخوة الأقباط بخالص التهاني القلبية، مقرونة بأطيب التمنيات بأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على قداستكم وعلى جميع الإخوة الأقباط بموفور الصحة والسداد، وعلى مصرنا الغالية بالمزيد من التقدم والازدهار، وأن تزداد أواصر المحبة والسلام والإخاء بين أبناء الوطن جميعا، كي تنعم مصر بالأمن والأمان والاستقرار تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكل عام وقداستكم بخير».