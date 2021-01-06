وزيرة الثقافة تهنئ المصريين بعيد الميلاد وتعزف بحفل مسجل لـ كايروستيبس

هنأت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، أبناء الوطن من الأقباط ولجموع المصريين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مضيفة أنَّ مصر تبقى نموذجًا للتسامح والتعايش ومثالًا متفردًا لوحدة النسيج الوطني على مر السنين.

وزيرة الثقافة: مصر نموذجا للتسامح والتعايش ومثالا متفردا للوحدة الوطنية

فيلم «ملح الأرض» و«كايرو ستيبس بين الإنشاد الصوفي والترانيم القبطية» على يوتيوب وزارة الثقافة

وبهذه المناسبة، تحتفل وزارة الثقافة على قناتها بيوتيوب حيث في التاسعة مساء غدا الخميس فيلم «ملح الأرض» من مشروعات تخرج طلاب المعهد العالى للسينما باكاديمية الفنون من اخراج بيشوي اشرف عن قصة دير الأنبا أنطونيوس ويروى القصه الحقيقيه للأب عازر أنتوني الأستاذ الجامعي الذي تخلي عن حياته في أستراليا وذهب فى رحلة للبحث عن الله والحريه وبذلك لينتهى به المطاف كراهب مسيحي قبطي يعيش في عزله علي جبل القلزم بالبحر الأحمر.

يليه وفي العاشرة مساء يبث حفل مسجل للفريق المصري الألماني كايرو ستيبس بقيادة المايسترو سباستين مولر ومشاركة مؤسسة عازف العود باسم درويش، وكل من عازفة الفلوت العالمية الدكتورة إيناس عبدالدايم، المطرب الكبير علي الحجار وكورال الكاروز للمرنم القبطي ماهر فايز.

عازف الأوبوا وسام أمين ويتضمن مزيج فني يجمع بين الإنشاد الصوفي والترانيم القبطية تمت صياغتها موسيقياً باسلوب مبتكر يحمل طابع موسيقى الجاز.