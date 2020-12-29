وزيرة الثقافة تلتقي متدربي الدفعة الثالثة من «البرنامج الرئاسي»

التقت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، بمتدربي الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، حيث استقبلتها رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم السبت.

وجاءت تلك الزيارة في إطار سلسلة اللقاءات المُعدة من الأكاديمية لمتدربي البرنامج، للاستفادة من الخبرات المختلفة لكبار مسؤولي الدولة، حيث ضمت خطة 7 برامج رئيسية وهي: تطوير المؤسسات الثقافية، وتعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع المصري، وتحقيق العدالة الثقافية، بجانب تنمية الموهوبين والنابغيين والمبدعيين، وتحقيق الريادة الثقافية «قوة مصر الناعمة»، وأخيرا دعم الصناعة الثقافية، وحماية وتعزيز التراث الثقافي.

وتحدثت إيناس، خلال اللقاء عن الوزارة وقطاعاتها واستراتيجيتها وأيضًا دورها في المجتمع المصري من أجل ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية وتعزيز قيم المواطنة، معربة عن سعادتها باللقاء وامتنانها بالتعاون المُتبادل بين الوزارة والأكاديمية وبما تقوم به الأكاديمية من أنشطة وبرامج تدريبية مختلفة، موجهة الشكر إلى الدكتور رشا راغب، قائلة «إنسانة رائعة ومؤمنة بالرسالة التي تقدمها الأكاديمية».

وأوضحت، أن الوزارة اطلقت مبادرة «خليك في البيت، الثقافة بين أيديك»، والعديد من المبادرات والفعاليات بالتعاون مع الجهات المختلفة للدولة سواء داخليا أو خارجيا، داعية المتدربين على المشاركة والاطلاع على أنشطة وفعاليات الوزارة، وما تقدمه من عروض في شتى المجالات الثقافية والحضارية، متمنيةً لهم كل التوفيق والتفوق.

وطرح متدربو البرنامج مجموعة من الأسئلة، خلال فتح باب النقاش، للتعرف على أنشطة الوزارة خلال الفترة القادمة وتسليط الضوء على بعض النقاط الخاصة بالقطاع الثقافي.

من جانبها، عبرت الدكتور رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، عن سعادتها بزيارة إيناس عبد الدايم للأكاديمية، وكذلك التعاون المثمر بين الأكاديمية والوزارة، لافتة إلى الدعم والمساندة التي تقدمها إيناس عبد الدايم بشكل مستمر للأكاديمية.