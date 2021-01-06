«القوى العاملة» توفر 3622 فرصة عمل: برواتب تصل لـ5300 جنيه

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنَّ الوزارة تمكّنت من توفير 3622 فرصة عمل منها 740 لم يتمّ استيفائها من الشهر الماضي للذكور والإناث، وذوي الاحتياجات الخاصة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 5300 جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 52 شركة ومصنع قطاع خاص في عدد من المحافظات لشغلها خلال شهر يناير 2021.

وقال وزير القوى العاملة، في تصريحات صحفية، إنَّ نشرة التوظيف تتضمن هذه الفرص والتي تأتي تنفيذًا مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق.

ولفت إلى أنَّ النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم على الموقع الالكتروني برنامج طالبي العمل» www.manpower.gov.eg تحت مسمى «النشرة القومية للتشغيل»، وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقًا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وكشف وزير القوى العاملة، أنَّ فرص العمل المتوفرة تشمل: 15 على مهنة مندوب مبيعات وتسويق من مختلف المؤهلات بجميع المحافظات، والسن حتى 40 سنة مع توفير تأمين صحي واجتماعي، و933 فرد أمن براتب يصل لـ3 آلاف جنيه، و23 مسؤول ائتمان، و740 عامل إنتاج منهم 4 من ذوي القدرات الخاصة يصل الراتب لـ2400 جنيه، و218 عامل خياطة، و105 عمال سنجر، و72 عامل أورليه، و140 عامل جوكر ويشترط أن يقرأ ويكتب براتب من 2000 إلى 3000 جنيه، و50 عامل جودة، و50 مساعد جودة ، و67 بائعاً، و25 كاشير و 10 كاشير (سيدات).

وتابع وزير القوى العاملة، أنَّ الوظائف المتاحة تضم أيضًا 150 أخصائي مبيعات، و50 مندوب توصيل طلبات، و168 عاملًا وعاملة نظافة، و99 سائق درجة ثانية وثالثة، و45 منسقة تأمين، ومسؤولو مشتريات خارجية ويشترط إجادة اللغة الإنجليزية، و4 فنيين ميكانيكا، و54 فني لحام، و50 فني دوكو سيارات، و20 فني خراطة، و20 فني برادة، و27 فني كهرباء، و24 فني تشطيبات، وفني كيماويات، وفني نجارة، وفني سباكة، وفني حدادة، وفني تشغيل محاور ري، وفني تركيب محاور ري، وفني تبريد وتكييف.

وأضاف وزير القوى العاملة، أنَّ الفرص تشمل أيضًا 4 مهندسين كهرباء، ومهندسان ميكانيكا، و7 صيدليين (عام)، ورئيس قسم أبحاث، و4 كيميائيين (عام) حاصلين على بكالوريوس علوم، و4 محاسبين، ومساعدا صيدلي، و4 أخصائيين شؤون طلبة، وأخصائيان رعاية شباب، وأخصائيان تصدير، ومدير مخزن، وأمين مخزن، ومدخل بيانات، و3 ممرضين، و5 فنيين طباعة، وفني لحام أرجون وكهرباء كونترول ويصل الراتب لـ5300 جنيه، و4 مشغلين ماكينات، و2 عجان، وفران، ومراقب كاميرات، و55 فرد ويتر، و60 مساعد ويتر، و 30 كابتن، و50 مساعد شيف، و5 سكرتارية، و30 مشرف أقسام، و40 منسق ممرات، و4 أمناء معمل.

وفيما يلي تفاصيل فرص العمل بأسماء الشركات والعناوين والتليفونات وشروط شغل الوظيفة والمرتب: