«القوى العاملة» تعين 290 شابا في البحر الأحمر بينهم 68 من ذوي القدرات

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر بتعيين 290 شاباً، منهم 68 من ذوي القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين بها 415 شابا، فضلاً عن توفير 113 فرصة عمل.

وقال وزير القوى العاملة، إنّ المديرية قامت بقياس مستوى مهارة 218 عمالًا، مع استخراج رخصة مزاولة مهنة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً بصرف منحة وفاة وقدرها 10 آلاف جنيه، كما تمّ الانتهاء من صرف منحة عيد الأضحى المبارك لـ610 عمال بإجمالي 305 ألف جنيه.

تلقى وزير القوى العاملة، تقريراً بذلك من سعيد عبد الراضي مدير المديرية، أشار فيه إلي أنه خلال ديسمبر الماضي قامت المديرية بتجديد ترخيص عمل لـ13 أجنبياً يعملون في نطاق المحافظة.

وأشار إلى أنَّ المديرية أجرت زيارات تفتيشية من خلال مفتشي العمل على 328 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 36 محضراً، وعمل ندوتيين توعية.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية تمّ التفتيش على 174 منشأة لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وأسفر التفتيش عن تحرير 13 محضراً سلامة وصحة مهنية، وعمل 6 ندوات توعية في نفس المجال، كما تم متابعة 91 منشأة لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أنَّ المديرية تلقت 49 شكوى علاقات عمل، تمّ تسوية 35 منها ودياً في مواقع العمل من قبل مفتشي العمل بالمكاتب التابعة للمديرية ، وتم إتخاذ إجراء قانوني تجاه 10 شكاوى، وتبقى 4 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.