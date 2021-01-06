بسبب الشبورة.. حادث طريق الإسكندرية ينهي حياة أب وابنه

شهد الطريق الدولى الساحلى «مطروح - الإسكندرية»، اليوم الأربعاء، حادث تصادم أودى بحياة رجل ونجله، بسبب الشبورة المائية.

وقال مصدر أمني إن سيارة ملاكي اصطدمت بـ 6 سيارات أمام قرية «الريفيرا»، السياحية بالساحل الشمالى، ما أسفر عن وفاة «معدول عبد الفتاح باتل عوض»، من مدينة الضبعة بمطروح، 64 عامًا، ونجله المحامى «عبدالله معدول»، 30 عامًا.

ونقلت سيارة الإسعاف الجثتان فور وقوع الحادث، إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الحمام المركزي، وانتقلت مباحث مركز شرطة الحمام وشرطة تأمين الطرق إلى موقع الحادث.

وتبين من خلال الفحص الأولي أن الأب والإبن كانا فى طريقهما من مدينة الضبعة مسقط رأسهما بالإسكندرية.