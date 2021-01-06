استمرار غلق طريق الإسكندرية الصحراوى بسبب الشبورة

واصلت إدارة المرور غلق طريق الإسكندرية الصحراوى وذلك بسبب الشبورة المائية التي تحجب الرؤية عن قائدي السيارات، حفاظاً على أرواح المسافرين ومنع حدوث أى حوادث السير.

فيما اصطفت العشرات من السيارات على الطريق في انتظار انقشاع الشبورة المائية وفتح الطريق ليتمكنوا من السفر من الإسكندرية إلى القاهرة والعكس.

كانت الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء شهدت شبورة كثيفة على الطرق الزراعية والصحراوية، الأمر الذي تسبب في غلق عدد من الطرق الصحراوية والزراعية حرصًا على حياة المواطنين وتجنب وقوع حوادث على هذه الطرق.

وقررت الأجهزة الأمنية غلق طريق الإسكندرية الصحراوي لوجود شبورة، وغلق طريق بلبيس وغلق طريق الفيوم وغلق طريق الكريمات وطريق أسوان الزراعي من بني سويف والمنيا وأسيوط، كما تم غلق طريق العلمين الصحراوي.

وشهدت الطرق في الساعات الأولى من مساء أمس الثلاثاء، شبورة وصلت إلى حالة الضباب، فيما تم إغلاق عدد من الطرق السريعة والمهمة بعد تسبب الشبورة في انعدام الرؤية نهائياً، وناشد ضباط الإدارة العامة المواطنين لعدم التحرك على الطرق السريعة نهائيًا حتى انتهاء الشبورة لعدم وقوع حوادث مرورية.

وأعلنت مصادر أمنية عدم فتح الطرق أمام حركة المواطنين إلا بعد انتهاء الشبورة وإمكانية رؤية الطريق بشكل واضح لعدم تكرار الحوادث، وذلك حرصًا على حياة المواطنين، وذلك بعد وقوع عدد من الحوادث ببعض الطرق الصحراوية لعدم تمكن السائقين من رؤية الطريق لانتشار الضباب الكثيف، مما يعرض حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر.