ضبط كيان وهمي يمنح شهادات دراسية عليا مزورة بالمنوفية

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط كيان وهمي يمنح شهادات دراسية عليا مزورة بمحافظة المنوفية.

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، قيام أحد الأشخاص، وله معلومات جنائية، ويقيم بمحافظة المنوفية، بإدارة كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص للتدريب على الخدمات التمريضية بدائرة قسم شرطة ثانٍ طنطا بمحافظة الغربية، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في الاحتيال على راغبي الحصول على شهادات جامعية، وترويجه شهادات دراسية مزورة منسوب صدورها لجامعات حكومية، بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية في مجال التمريض والإسعافات الأولية، تمكنهم من الالتحاق بالعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج.

واشارت التحريات إلى قيام المتهم بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية، بهدف استقطاب العديد من الأشخاص ومنحهم تلك الشهادات وتحصله منهم على مبالغ مالية نظير ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، تم استهداف مقر الأكاديمية المشار إليها، وأمكن ضبط المتهم المذكور، وعُثر على عدد من الشهادات الدراسية منسوب صدورها للعديد من الجامعات والأكاديميات المختلفة، ومجموعة من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة، واستمارات تقديم وطلبات إلتحاق للأكاديمية ونماذج إمتحانات، ودفاتر تحصيل رسوم وإيصالات استلام نقدية تفيد باستلام مبالغ مالية، وكذلك جهاز كمبيوتر، وبفحصه فنياً تبين احتوائه على البرامج المستخدمة في عمليات التزوير.

وبمواجهة المتهم، أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه واصطناع الشهادات المزورة باستخدام جهاز الكمبيوتر المضبوط، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.