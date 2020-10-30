ضبط أكاديمية وهمية بالجيزة للنصب على راغبي الحصول على شهادات دراسية

في إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم إنشاء مراكز تعليمية وهمية واستخدامها في النصب والاحتيال على الشباب راغبي الحصول على شهادات دراسية عليا.

فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير قيام "حاصل على بكالوريوس تجارة - مقيم بدائرة مركز شرطة شربين بمحافظة الدقهلية" بإنشاء وإدارة كيان تعليمي وهمي دون ترخيص "أكاديمية" بمحافظة الجيزة، واتخاذه وكرا لممارسة نشاطه الإجرامي في الاحتيال على راغبي الحصول على الشهادات الجامعية والشهادات العليا "ماجستير / دبلومات" وقام بالإعلان على مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي عن مزايا الدراسة بالأكاديمية زاعما كونه وكيلا للعديد من الجامعات المصرية والأجنبية وأن الأكاديمية تمنح الدارسين شهادات دراسية تخصصية معتمدة من الجامعات المصرية والأجنبية في مجالات مختلفة "التمريض - الأشعة – التحاليل الطبية – العلاج الطبيعي – تركيبات الأسنان – مساحة وتشييد – بترول وتعدين" تمكنهم من الالتحاق للعمل بالشركات والمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج.

وزور الشهادات الدراسية والكارنيهات المنسوبة للعديد من الجامعات المصرية والأجنبية تفيد حصول ضحاياه على درجات الماجستير والدبلومات في العديد من التخصصات العلمية "خلافا للحقيقة" نظير حصوله منهم على مبالغ مالية تراوحت ما بين "10 إلى 20 ألف جنيه" من كل دارس.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أمكن ضبطه بمقر الأكاديمية المشار إليها وعثر على ما يلى: عدد 3 شهادات دراسية باللغة الإنجليزية منسوبة لإحدى الجامعات خارج البلاد تفيد منح أشخاص درجات علمية "ماجستير – دبلوم – دكتوراه"، يشتبه في كونها مزورة، 3 شهادات دراسية "بيان درجات" باللغة الإنجليزية تفيد حصول أصحابها على تقديرات "جيد جدا – امتياز" في العديد من التخصصات العلمية "مزورة بالكامل". 5 كارنيهات منسوبة لإحدى الجامعات خارج البلاد "مزورة بالكامل".

وتم ضبط الأدوات المستخدمة في عملية التزوير "جهاز حاسب آلي بمشتملاته - هاتف محمول"، وبفحصهما فنيا تبين أنهما محملان بالعديد من الملفات الدالة على نشاطه الإجرامي. بمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.