ننشر صورة ضحايا حادث تصادم 7 سيارات في الإسكندرية بسبب الشبوره

لقي مواطن ونجله مصرعهما في حاث تصادم بالطريق الساحلي الدولي، اليوم، وتنشر «الوطن»، الصور الأولى للأب ونجله ضحايا حادث تصادم السيارات السبع بطريق الساحل الشمالى فى مطروح.

كان الطريق الدولى الساحلى «مطروح - الإسكندرية»، شهد اليوم الأربعاء، حادث تصادم أودى بحياة رجل ونجله، بسبب الشبورة المائية.

وقال مصدر أمني إن سيارة ملاكي اصطدمت بـ 6 سيارات أمام قرية «الريفيرا»، السياحية بالساحل الشمالى، ما أسفر عن وفاة «معدول عبد الفتاح باتل عوض»، من مدينة الضبعة بمطروح، 64 عامًا، ونجله المحامى «عبدالله معدول»، 30 عامًا.

ونقلت سيارة الإسعاف الجثتان فور وقوع الحادث، إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الحمام المركزي، وانتقلت مباحث مركز شرطة الحمام وشرطة تأمين الطرق إلى موقع الحادث.

وتبين من خلال الفحص الأولي أن الأب والإبن كانا فى طريقهما من مدينة الضبعة مسقط رأسهما بالإسكندرية.

جدير بالذكر أن ضحايا الحادث من عواقل قبيلة الجميعات فى مركز ومدينة الضبعة بمحافظة مطروح.