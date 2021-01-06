الداخلية تكافح جرائم الغش التجاري وتضبط آلاف القطع مجهولة المصدر

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لا سيما جرائم الغش التجاري.

تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط 5000 قطعة «جسم محبس ، قلب محبس» – 100,000 قطعة «جلبة، صامولة وصلة» – 5000 متر وصلات مياه - 13٫960 قطعة محبس مياه – 2500 وصله مدون عليها بلد المنشأ إحدى الدول الأجنبية – 6250 وصله محلية الصنع – 2 ماكينة تغليف ورولات تغليف مدون عليها علامات تجارية لماركات عالميه مقلدة – 7900 عبوة كرتونية فارغة معدة للتعبئة» وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بآية مستندات تدل على مصدرها بحوزة «مدير مصنع لمستلزمات الأدوات الصحية كائن بدائرة قسم شرطة القطامية».

وذلك لإدارته مصنع دون ترخيص واستغلاله في تصنيع الأدوات الصحية مستخدما خامات رديئة ومجهولة المصدر ووضع ملصقات مدون عليها بلد المنشأ لعدة دول أجنبية على خلاف الحقيقة.

بمواجهته اعترف بإدارته للمخزن دون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.