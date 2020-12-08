أسعار الأدوات الصحية والسيراميك تواصل الاستقرار في الأسواق

واصلت أسعار الأدوات الصحية والسيراميك استقرارها، وسط عروض كبيرة من الشركات لترويج المخزون، بالتزامن مع حالة الركود، وكذلك تطبيق الأجهزة الرقابية قانون مخالفات البناء بمختلف محافظات مصر، ما دفع قطاع التشييد والبناء إلى التراجع في مراحله كافة.

وأرجع تجار هذا الاستقرار إلى توقف عمليات البيع؛ بسبب عدم تقبل السوق لزيادات الأسعار الأخيرة، إضافة إلى عدم صدور قرار استئناف البناء حتى الآن، ما أدى إلى استقرار أسعار مواد البناء بشكل عام.

ويباع سعر متر السيراميك فرز أول من 49 إلى 120 جنيها، بينما فرز ثان من 40 إلى 60 جنيها، وثالث بداية من 35 إلى 40 جنيها، كما يبلغ سعر أرضيات الباركية للمتر فرز أول ما بين 50 إلى 100 جنيه، ومتر الأرضيات فرز أول بين 45 -60 جنيها، أما متر الأرضيات ليزر أول تبدأ من 50 إلى 150 جنيها.

وبحسب تصريحات أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، لـ"الوطن"، فإن هناك استقرارًا لأسعار مواد البناء.

واستقرت أسعار حديد التسليح خلال أسبوعين على التوالي، بعد ارتفاعها بنحو 1000 جنيه قبل شهر تقريبا، ليسجل سعر طن حديد عز 11100 جنيه، بدلا من 10600، شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، وطن حديد شركة بشاي 11100 جنيه تسليم أرض مصنع، وحديد المصريين 11100 جنيه، والسويس للصلب 11100 جنيه.

وأضاف "الزيني" أن الزيادة جاءت عقب ارتفاع خامات الحديد والخردة عالميا، موضحا أن سعر طن الحديد يختلف باختلاف الشركات المصنعة له، وبحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وكذلك اسم الشركة المنتجة.

وأشار رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، إلى أن هذه الأسعار هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200 إلى 300 جنيه.

وتنتج مصر نحو 7.9 مليون طن من حديد التسليح، ونحو 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، وفقا لبيانات غرفة الصناعات المعدنية.

فيما استقرت أسعار الأسمنت عند معدلاتها، لتباع بأسعار تتراوح بين 750 و800 جنيه للطن.