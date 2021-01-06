المواد البترولية: تثبيت أسعار البنزين أدى لاستقرار الأسواق

أكدت شعبة المواد البترولية بالغرف التجارية، إن محطات البنزين والأسواق كانت تترقب قرار تثبيت أسعار البنزين، الذي صدر عن لجنة تسعير المواد البترولية اليوم الأربعاء.

وقال عفيفي بدوي، نائب رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالغرف التجارية، إن كل المؤشرات كانت تشير إلى الارتفاع، ولكن جاء القرار بتثبيت أسعار البنزين وذلك أدى إلى حالة من الاستقرار والهدوء في الأسواق ومحطات البنزين.

تراجع في استهلاك البنزين والسولار

وكشف بدوي عن تراجع كبير في استهلاك البنزين والسولار خلال الأيام الماضية من العام الجديد، بسبب تعطيل الدارسة والإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا بنسبه تراوحت بين 10 و15%.

وكانت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية قد قررت اليوم الأربعاء 6 يناير 2021 تثبت سعر بيع المنتجات البترولية في السوق المحلي والإبقاء على الأسعار الحالية السائدة للربع الأول «يناير – مارس 2021».

أسعار البنزين اليوم

6.25 جنيه للتر البنزين 80، و7.50جنيه للتر البنزين 92، و8.50 جنيه للتر البنزين 95، وسعر بيع السولار 6.75 جنيه للتر.

كان طارق الملا، وزير البترول، أكد لـ«الوطن»، أن الحكومة لا تخطط لرفع الدعم عن أسطوانة البوتاجاز، والتي تكلف الدولة 120 جنيها تقريبا، وتصل للمستهلك بـ65 فقط، مراعاةً للبعد الاجتماعي، وعدم قدرة عدد كبير من المواطنين على تحمل السعر الفعلي للأسطوانة، ما يجعل رفع الدعم عنها صعبا.