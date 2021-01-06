تفاصيل الوعكة الصحية لفيفي عبده بعد جلوسها بالمنزل 40 يوما

مر 40 يوماً على عدم خروج الفنانة فيفي عبده من منزلها بسبب إصابة عصب قدمها، إثر حصولها على حقنة بالخطأ، مما أثر على حركاتها بشكل ملحوظة والحاجة إلى العلاج الطبيعي.

وأكدت فيفي لـ«الوطن»، تحسن صحتها «أنا كويسة وبخير وهرجع أرقص تاني، بعد ما العلاج الطبيعي يجيب نتيجة».

وطمأنت الفنانة فيفى عبده جمهورها على حالتها الصحية، من خلال فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، قالت خلاله: «أنا بخير لكنني تناولت أدوية للأعصاب بعدما أخذت حقنة بالخطأ لمست عصب، وبشكر كل العالم الذي سئل عليا، وكورونا عملالي اكتئاب وزعلانة على أصدقائي العيانين».

فيفي عبده تهنئ جمهوره برأس السنة

وهنأت متابعيها في كل مكان بالعالم برأس السنة الميلادية، كما وجهت الفنانة فيفي عبده في الفيديو رسالة تهئنة للإخوة المسيحية بمناسية أعياد الميلاد المجيد قائلة: «كل عام والجميع بكل خير بمناسبة ليلة رأس السنة، وبمناسبة أعياد الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد».

ووجهت الفنانة فيفي عبده رسالة إلى جمهوره، «أنا هرجع ليكم كل يوم قريب جدا عشان كل الناس اللي بتسئل عليا وبتقولي وحشتينا وهنتكلم أون لاين وربنا يسامح الناس اللي بتطلع إشاعات وفاة وغيره، وانا للمرة الأخيرة بشكر كل القنوات والصحف اللي بيكلموني وبيطلبوا مني اطلع اتكلم معاهم ، انا بس كنت تعبانة الفترة اللي فاتت وبشكر كل الل سأل عني واطمن عليه وبشكر كل جمهوري وهبقى معاكم ديما».

حيث أن فيفي عبده خضعت للعلاج الطبيعي بالوقت الحالي حتي تتكمن من استعادة قدميها والمشي عليها، بالاضافة إلي ممارسة رياضة السباحة تساعد بشكل كبير على الحركة الجيدة .