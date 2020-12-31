أول فيديو لـ فيفي عبده بعد شفائها من وعكتها الصحية: هابي كريسماس

هنأت الفنانة فيفي عبده جمهورها بمناسبة رأس السنة، ونشرت فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

وتحدث فيفي عبده خلاله، قائلة: «كل سنة وأنتو طيبين .. هابي كريسماس يارب تكونوا كلكم كويسين وبخير».

وتعرضت فيفي عبده لوعكة صحية شديدة، خضعت على إثرها للعلاج الطبيعي داخل منزلها لفترة تزيد عن شهر .

ويعتبر هذا الفيديو الظهور الأول لفيفي عبده بعد وعكتها الصحية؛ إذ أنها غابت عن السوشيال ميديا، واستعانت بفيديوهات قديمة لتطمئن جمهورها على حالتها الصحية .

آخر أعمالها الفنية

وغابت الفنانة فيفي عبده عن الدراما لفترة، وقدمت أخر أعمالها مسلسل «مملكة الغجر»، وتدور أحداثه حول فتاة «ياسمينا»، التي تعيش في ربع الغجر، ولكنها تتمرد على العيش معهم وعلى عادتهم، فتتزوج من «رؤوف»، شاب من خارج الربع والهرب معه، ولكنها تصاب بحادث يفقدها الذاكرة، فيضطر الرجل الذي صدمها باصطحابها للعيش معه هو وعائلته، حتى يتم الوصول إلى أهلها، وهو من تأليف محمد الغيطي، وإخراج عبد العزيز حشاد.

تفاصيل الحالة الصحية

وحرصت فيفي على طمأنة جمهورها عليها من خلال فيديو ظهرت خلاله مع الطبيب الخاص بها، الذي يقدم لها جلسات العلاج الطبيعي، مؤكدة أنها تحسنت بصورة كبيرة، مؤكدة: «أنا بخير ياجماعة بس بالله عليكو بطلوا شائعات، الناس قلقانة عليا، وخايفة جدا بسبب شائعات أني مش عايشة ومش كويسة، ياجماعة والله أنا عايشة وكويسة، وبخير»

وأضافت: «هرجع تاني للرقص وهبهركم زى ماتعودنا»، كما أنها تخضع للعلاج الطبيعي من خلال السباحة، خاصة أنها تحسن من حركتها بصورة ملحوظة، حيث أنها تعاني من مشكلة في قدميها، وكان من المقرر أن تقدم حفل غنائي برأس السنة، ولكن لظروف مرضها مع انتشار فيروس كورونا تم إلغاء الأمر .