فيفي عبده تنفي هجومها على المخرج طارق العريان: الحساب مزيف

استنكرت الفنانة فيفي عبده، البوست المتداول عبر السوشيال ميديا وتهاجم فيه المخرج طارق العريان، بعد ظهوره مع زوجته الجديدة بأحد الحفلات بعد انفصاله عن الفنانة أصاله نصري.

وتضمن منشور من حساب يحمل اسم فيفي عبدة، بوست مواساة لأصالة وهجوم علي طارق العريان، حيث كُتب عليه، «حبيبتي أصاله الراجل زي الجزمة لما تِقدم وتروح موضتها تقلعيها وتجربي غيرها.. بحبك أوي خمسة مواة».

وقالت فيفي، لـ«الوطن»، «الكلام المسئ لطارق العريان ليس من حسابي الخاص عبر انستجرام وإنما من حساب مزيف، بالتأكيد أنا كفنانة لن أتدخل في حياة أي شخص كل إنسان حر في حياته وظروفه، وأكن كل الحب والاحترام لأصالة ولطارق العريان، وربنا يسعد كل واحد فيهم ويوفقه الفترة القادمة».

وأضافت فيفي، «لا أعلم ماذا يحدث الفترة الحالية؟ مرة تنتشر عني شائعة إني بحتضر في المستشفي وفي الأنفاس الأخيرة، ومرة تظهر شائعة إني بموت وأخيرا إني هاجمت المخرج طارق العريان، وأحب أن أقول في النهاية حسبي الله ونعم الوكيل في كل الحاقدين على فيفي عبده وبالتأكيد الجميع يعلم فيفي جيدا، الكل يعرف عني الجدعنة كيف أتدخل في أمور شخصية لست طرف فيها».

وواصلت الفنانة الاستعراضية، «أنا الحمد لله حاليا بدأت في التعافي بفضل دعوات جمهوري الحبيب الذي ساندني طوال فتره مرضي، وبدأت الحمدلله الرجوع مره أخرى للتواصل مع جمهوري الحبيب بعد فتره غياب بسبب آلام في الظهر والخضوع فتره للعلاج الطبيعي».

ونشرت فيفي، مؤخرا عبر حسابها بإنستجرام فيديو لها تحدثت فيه عن أزمة مرضها عقب تعافيها، وقالت «يا جماعة أنا بخير والحمد لله، وبشكر كل الناس اللي بتحبني واتطمنت عليا، أما الناس اللي بتقول إني موت وإني في الإنعاش، ليه تخضوا الناس عليا أنا مموتش منكم لله».وأضافت : «كويس إن الواحد بيسمع الكلام ده وهو عايش على الدنيا».