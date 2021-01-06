وفاة رابع طبيب بميت غمر متأثرا بكورونا خلال أسبوعين

أعلن الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، وفاة الدكتور محمد طلبة عباس، استشاري الجراحة العامة ونائب مدير مستشفى ميت غمر بالمعاش، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا منذ عدة أيام.

وفور علم النقابة أن الوفاة سببها إصابته بفيروس كورونا المستجد تم ضمه إلي «قائمة الشرف لأطباء الواجب».

وأضاف الشحات لـ«الوطن» أن الدكتور محمد طلبة عباس تم حجزه في عزل ميت غمر المركزي، إلا أنه تدهورت حالته وتوفي هناك متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأشار إلي النقابة أعدت لوحة شرف تم وضعها بمدخل النقابة تضم جميع شهداء الأطباء في مواجهة فيروس كورونا منذ بدء الجائحة إلي الأن، ويتم ضم كل من توفي من الأطباء بسبب الفيروس بها، ووصل عدد الأطباء الذين توفوا بالفيروس في الدقهلية وحدها إلي 54 طبيب منذ بداية الجائحة.

ميت غمر يفقد 4 أطباء خلال أسبوعين

وفقد مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية خلال أسبوعين فقط 4 من أطباء إثر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وهم الدكتورة ياسمين زين العابدين ، استشاري الأمراض الجلدية بمستشفى ميت غمر المركزي، والدكتور فايز فهمي نوار ، استشاري الجراحة العامة بميت غمر، والدكتور جمال مصطفي مطر استشاري الجراحة ووكيل مستشفي ميت غمر سابقا، بالإضافة إلي الدكتور محمد طلبه عباس، استشاري الجراحة العامة نائب مدير مستشفى ميت غمر بالمعاش.

تشييع جنازة الطبيب الشاب «أبو البنات»

ومن جهة أخري شيع المئات من أهالي قرية «العصافرة» مركز المطرية جنازة الدكتور الشاب، محمد السيد عبد المنعم حسن عبد العال، طبيب الباطنة والعناية بمستشفى المنزلة المركزي الذي توفي أمس متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، تاركا 3 من البنات في الصفوف الثلاثة الأولي من المرحلة الابتدائية.

وسجلت نقابة أطباء الدقهلية خلال عام 2021 وفاة 3 أطباء بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي 51 آخرين توفوا خلال مقاومة الجائحة خلال عام 2020.