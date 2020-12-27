كورونا في القليوبية.. وفاة طبيب وشفاء نائب والمحافظ يتابع خطط المواجهة

أعلن النائب إبراهيم عويس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة قليوب والقناطر، تعافيه من فيروس كورونا المستجد عقب ظهور نتيجة مسحة أجراها بعد خضوعه للعزل إثر إصابته منذ نحو 10 أيام، وكتب على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «اللهم غنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا».

وأعلنت مصادر بمديرية الصحة بالقليوبية وفاة طبيب بقسم الجراحة بمستشفى شبين القناطر العام وحاليًّا بالمعاش متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن الطبيب تم حجزه بمستشفى عزل قها ثم نقل لمستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر حتى وفاته المنية.

وعقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماعا مع غرفة عمليات المحافظة لمتابعة تفعيل خط ساخن بالمحافظة لتلقي الشكاوى الخاصة بجائحة كورونا والعمل على مدار الـ24 ساعة، والتي تضم في عضويتها وممثل عن وكيل وزارة الصحة والتضامن الاجتماعي والإسعاف ومستشفى بنها التعليمي وبنها الجامعي وقليوب التخصصي والتامين الصحي ومدير إدارة أزمات المحافظة.

وأكد المحافظ استمرار مستشفيات العزل (قها المركزى- مستشفى حميات بنها- حميات طوخ- 23 يوليو) في استقبال الحالات الطارئة وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية وكافة العاملين بالمنظومة الصحية .

كما شدد المحافظ علي المتابعة الجدية لحالة المرضي بالمستشفيات والعزل المنزلي والتأكد من توصيل العلاج اللازم لهم من خلال الفرق الطبية التي تصل الي المنازل طبقا لكارت المتابعة وفي المواعيد المحددة.

ووجه المحافظ مديري الإدارات الصحية بالمرور اليومي على المستشفيات للتأكد من انتظام الأطقم الطبية وتوفير البيئة والجو المناسب لهم لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمرضي والعمل علي تلافي أية معوقات قد تواجههم ومنع تجمعات المواطنين داخل المستشفيات.

وناشد المواطنين بإتباع الإرشادات الصحية لمواجهة كورونا والحد من أنتشاره وتخفيف العبء عن كاهل الأطقم الطبية وفي نفس الإطار وجه المحافظ بتكثيف حملات التطهير والتعقيم وحملات التوعية وأستمرار عمل السيارات التي تجوب الشوارع لتوعية المواطنين للألتزام بالمنازل وبالإجراءات الوقائية