الثاني في 2021.. وفاة طبيب شاب بعناية المنزلة متأثرا بكورونا

نعت النقابة الفرعية للأطباء بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، ثاني ضحايا الجيش الأبيض بسبب جائحة كورونا في 2021، وهو الدكتور الشاب محمد عبد المنعم، طبيب الباطنة والعناية بمستشفى المنزلة المركزي، واعتبرت أنه «شهيد الواجب» رقم 53 بين أطباء الدقهلية، الذين فقدوا حياتهم نتيجة إصابتهم بالفيروس المستجد.

وقال الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه جرى ضم الدكتور محمد عبد المنعم إلى «قائمة الشرف لشهداء الواجب»، ليصل عدد المقيدين بها إلى 53 طبيباً، والتي تم إعلانها من قبل النقابة، لتخليد أسمائهم في لوحة الشرف، مؤكداً أنه ثاني طبيب يتوفى في الدقهلية خلال 2021 بالفيروس.

وأضاف نقيب الأطباء أن طبيب العناية الشاب توفي داخل عزل مستشفى المنزلة المركزي، بعد صراع مع المرض، نتيجة الإصابة بالفيروسرالمستجد، حيث تدهورت حالته سريعاً، حتى لفظ أنفاسه اليوم الثلاثاء.

وأشار إلى النقابة أعدت لوحة شرف تضم جميع شهداء الأطباء في مواجهة فيروس كورونا منذ بداية الجائحة إلى الآن، ويتم ضم كل من يتوفى من الأطباء بسبب الفيروس بتلك القائمة، ووصل عدد الأطباء الذين توفوا بالفيروس في الدقهلية وحدها إلى 53 طبيباً.

ورصدت النقابة خلال شهر ديسمبر الماضي، وفاة 12 طبيباً بكورونا، وهم:

الدكتور كمال ميخائيل جرجس، استشاري الجراحة بمستشفى المنصوره العام القديم.

الدكتور جمال وفيق، استشاري النساء والتوليد بمستشفى المنصورة العام القديم سابقاً.

الدكتور طارق الجمل، استشاري أمراض الباطنة، ونائب مدير مستشفي المنصورة الجامعي سابقاً.

الدكتور عبد العزيز أحمد عتمان، استشاري الباطنة بمستشفى السنبلاوين سابقاً.

الدكتور محمد سلطان، رئيس أقسام الجراحة بمستشفى دكرنس سابقاً.

الدكتور أحمد الباز، استشاري أمراض الباطنة.

الدكتور ماجد ميخائيل، استشاري أمراض الباطنة بمستشفى طلخا سابقاً.

الدكتور مصطفى الحسانين، مدير عيادات التأمين الصحي بشربين سابقاً.

الدكتورة ياسمين زين العابدين، استشاري الجلدية بمستشفى ميت غمر المركزي.

الدكتور عاطف عزت، استشاري الأمراض العصبية والنفسية بالمنصورة والسنبلاوين.

الدكتور فايز فهمي نوار، استشاري الجراحة بميت غمر.

الدكتور حسني سعد نصار، استشاري الأطفال بالسنبلاوين.