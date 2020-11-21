النيابة تغلق قضية فيرمونت على 8 متهمين بينهم نجل فريد خميس

كشفت مصادر قضائية عن أن النيابة العامة أغلقت قضية "فيرمونت" على 8 متهمين، هم ابنة الفنانة نهى العمروسي، نجل الرياضي الشهير حلمي طولان، و4 آخرين من أصدقائه محبوسين على ذمة التحقيقات لمدة 45 يوما، بالإضافة إلي متهمين اثنين هاربين وهما نجل فريد خميس وطليق ابنة نهى العمروسي، الصادر لحقهما قرارات تتبع من النائب العام.

وأضافت المصادر أن النيابة العامة نسبت المتهمين تهمة الاغتصاب الجماعي وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات، وأنكر المتهمون تلك التهمة لكن النيابة واجهتهم بأدلة الاتهام.

وظهر المتهمون الستة المقبوض عليهم في جلسة تجديد الحبس اليوم، وهم نجل حلمي طولان وأصدقاؤه الخمسة من سجن طرة، بينما ظهرت ابنة نهى العمروسي في محبسهما عبر الفيديو كونفرانس في سجن القناطر وذلك اتباعها للإجراءات التى تعتمدها المحكمة منذ 3 أشهر تنفيذا للإجراءات الاحترازية من وباء كورونا.

ووجه القاضي للمهتمين تهم الاغتصاب الجماعي فأنكر المتهمون تلك التهمة خلال الفيديو كونفرانس وانتهت الجلسة بتجديد حبسهم لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت النيابة العامة عن أنها تلقت إخطارًا من الإنتربول بضبط وترحيل 3 متهمين بلبنان، في واقعة التعدي على فتاة بـ(فندق فيرمونت نَايل سيتي) بالقاهرة، استجابة لما اتخذه مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة من إجراءات طلب إلقاء القبض عليهم بالعاصمة اللبنانية (بيروت).

ويلاحق الإنتربول المصري باقي المتهمين الهاربين، وعلى رأسهم طليق ابنة نهى العمروسي الهارب في لندن بعدما أدانته جهات التحقيق بالضلوع في الجريمة وهروبه مع آخرين خارج البلاد، قبل أن تتقدم الفتاة التي تعرضت للاغتصاب ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة، وتجرى أيضًا الملاحقة القضائية لـ"نجل" رجل أعمال شهير يرجح أنه هرب إلى إحدى الدول الأوربية.

وتمكنت مأمورية من الإنتربول صباح أمس من إعادة 3 متهمين وهم: نجل حلمي طولان وعمرو حسين محمود إسماعيل، وشقيقه خالد، بعد إلقاء القبض عليهم في لبنان منذ عدة أيام، وتسليمهم لأجهزة الأمن المصرية بناءً على قرار صادر من النائب العام بضبطهم وإحضارهم للمثول للتحقيقات معهم في قضية الاعتداء علي فتاه داخل فندق فيرمونت.

وفي 27 أغسطس الماضي أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية ضبط 3 هاربين في قضية فيرمونت، بناءً على كتاب من مكتب الانتربول في مصر، يتضمّن أسماء سبعة أشخاص من الجنسية المصرية، موجودين في لبنان، متهمين باغتصاب فتاة خلال عام 2014 في أحد فنادق القاهرة، وقد قُدّم مؤخّراً، إلى القضاء المصري، فيديو بالحادثة.

وأعلنت النيابة العامة عن اتخاذها إجراءات الملاحقة القضائية الدولية للهاربين، في واقعة "فندق فيرمونت".