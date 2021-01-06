التأمين الصحي تصدر قرارا بمنع التصوير داخل المستشفيات

أصدرت الهيئة العامة للتأمين الصحي، قرارا ينص على عدم التصوير داخل المستشفيات، سواء كان فوتوغرافيا أو فيديو أو أي نوع آخر من التصوير، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية وفقا للقرار، وذلك بناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وكذلك شمل القرار عدم السماح بوجود أجهزة هاتف محمول للمرضى بأقسام الرعاية المركزة لأي سبب من الأسباب.

ووجّهت وزارة الصحة والسكان ممثلة في قطاع الطب العلاجي، خطابا إلى هيئة المستشفيات التعليمية والهيئة العامة للتأمين الصحي وأمانة المراكز الطبية والمؤسسة العلاجية ومديريات الشؤون الصحية، بترشيح طبيبين على مدار 24 ساعة لمتابعة الحالات المرضية خاصة المصابة بكورونا داخل المستشفى.

ووفقا للخطاب تتمثل مهام هؤلاء الأطباء، بإرسال تقريرين يوميا، الأول في العاشرة صباحا والثانى عند العاشرة مساء، متضمنين تسجيل كمية الأكسجين الموجودة بالمستشفى وحصر عدد المرضى بالأقسام الداخلية وكميات الأكسجين اللازمة لهم في الساعة، مشيرة إلى مهمامهم في حصر المرضى في الرعايات المركزة وتقدير كمية الأكسجين التي يحتاجون لها في الساعة، وكذلك التأكد من متابعة فرق التمريض توصيل وفصل الأكسجين للمرضى وفقا لتعليمات الطبيب.

وأعلنت الوزارة أمس خروج 813 متعافي من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم حسب تعليمات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 115414 حالة حتى امس.

كما تستمر وزارة الصحة برفع أقصي درجات الاستعداد ومتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا في مستشفيات الوزارة على مستوي الجمهورية، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105، و15335، ورقم واتس آب 01553105105، إضافة إلى تطبيق صحة مصر المتاح على الهواتف.