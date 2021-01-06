«الصحة»: طبيبان في كل مستشفى لتسجيل كمية الأكسجين على مدار اليوم

وجهت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع الطب العلاجي، خطابًا إلى هيئة المستشفيات التعليمية والهيئة العامة للتأمين الصحي وأمانة المراكز الطبية والمؤسسة العلاجية ومديريات الشؤن الصحية، يتضمن ترشيح طبيبين على مدار 24 ساعة لمتابعة الحالات المرضية خاصة المصابة بكورونا داخل كل مستشفى.

حصر أعداد المرضى بالأقسام الداخلية

ووفقًا للخطاب، تتمثل مهام هؤلاء الأطباء في إرسال تقريرين يوميًا، الأول في العاشرة صباحًا، والثاني عند العاشرة مساءً، يتضمنان تسجيل كمية الأكسجين الموجودة في المستشفى، وحصر عدد المرضى بالأقسام الداخلية والرعاية المركزة، وكميات الأكسجين اللازمة لهم في الساعة، وكذلك التأكد من قيام فرق التمريض بمتابعة توصيل وفصل الأكسجين للمرضى وفقًا لتعليمات الطبيب.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، عن إطلاق الوزارة لحزمة من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بمستجدات فيروس كورونا، بدءً من الأسبوع المقبل.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى إطلاق النسخة الكاملة لموقع التسجيل للحصول على اللقاحات، وكذلك إطلاق موقع خاص بمبادرة الرئيس لمتابعة حالات العزل المنزلي، وموقع ثالث خاص بمتابعة منظومة الأكسجين في المستشفيات.

وأعلنت الوزارة أمس عن خروج 813 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم حسب تعليمات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 115414 حالة.

كما تستمر وزارة الصحة في رفع أقصي درجات الاستعداد ومتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا في كافة مستشفيات الوزارة على مستوي الجمهورية، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وخصصت الوزارة عددًا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض آب» على الرقم (01553105105)، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.