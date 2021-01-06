مصادر: عدد المتهمين في قضية فيرمونت 6 محبوسين و2 هاربين

كشفت مصادر قضائية عن أن عدد المتهمين المحبوسين في قضية «فيرمونت» بعد قرار النائب العام بإخلاء سبيل نازلي مصطفى ابنة نهى العمروسي، وسيف الدين أحمد على ذمة التحقيق في القضية، أن باقي المحبوسين في تلك القضية 6 شباب من بينهم نجل الرياضي الشهير حلمي طولان، وأن جميع المتهمين شباب وليس بينهم أي فتيات وأن الفتاة الوحيدة في تلك القضية ضمن المتهمين كانت نازلي مصطفى ابنة الفنانة نهى العمروسي المخلى سبيلها مع سيف الدين أحمد دون أي ضمانات مالية من قبل النائب العام.

الهاربان.. نجل فريد خميس وطليق ابنة نهى العمروسي

وأضافت المصادر أن النيابة العامة أصدرت قرارًا للانتربول بضبط وإحضار اثنين هاربين في القضية وهما «بيبو» نجل رجل الأعمال الشهير فريد خميس، و«كريم» طليق ابنة نهى العمروسي الهاربين خارج البلاد، قبل أن تصدر بحقهما أي قرارات من قبل النيابة العامة التي فتحت التحقيقات في القضية بعد بلاغ ورد إليه من المجني عليها في القبضية التي روت تفاصيل الاعتداء الجنسي الجماعي عليها من قبل المتهمين.

النيابة أغلقت القضية على 8 متهمين

وتابعت المصادر أن النيابة العامة أغلقت القضية على عدد المتهمين داخل البلاد 8 من بينهم اثنين مخلى سبيلهما على ذمة التحقيق واثنين هاربين خارج البلاد، قيد التتبع والملاحقة من الإنتربول حتى يتم القبض عليهما وتسليمها إلى جهات التحقيق.

وكان الإنتربول الدولي تمكن من إلقاء القبض على نجل حلمي طولان واثنين من أصدقائه في لبنان بتهمة الضلوع في قضية الاغتصاب الجماعي داخل فندق فيرمونت قبل 5 سنوات، وأن النيابة تواصل التحقيق مع المتهمين، وجدد قاضي المعارضات حبسهم على ذمة التحقيق وكان آخرها تجديد حبسهم لمدة 45 يومًا.