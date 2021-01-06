على جمعة وحسام غالي وحازم إمام ضمن المعينين بمجلس النواب

كشفت مصادر، لـ«الوطن»، عن عدد من الأسماء بقائمة المعينين في مجلس النواب الجديد 2021، والتي من المنتظر أن يصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بها خلال الساعات المقبلة، والتي تشمل 28 نائبًا.

وجاءت الأسماء كالتالي:

- على جمعة

- حازم إمام

- حسام غالى

- دينا عبدالكريم

- درية شرف الدين

- الدكتور فخري الفقي

يكفل الدستور والقانون لرئيس الجمهورية سلطة تقديرية في حق التعيين عددا من النواب من أصحاب الخبرات والكفاءات في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية ومن غيرها بهدف إثراء الحياة النيابية، على ألا تتجاوز نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين، على أن يكون نصفهم على الأقل من النساء بواقع 14سيدة.

شروط لاختيار قائمة المعينين في مجلس النواب

وحدد القانون شروطا معينة لاختيار النواب المعينين، وهي أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب، وألا يعين عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس، وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه، وألا يعين شخصا خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسره، وينشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية.