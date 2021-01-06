خريطة تعيينات مجلس النواب: 28 عضوا نصفهم سيدات

28 شخصية في انتظار قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيينهم في مجلس النواب 2021، وذلك خلال الساعات القليلة القادمة قبل انطلاق أعمال الفصل التشريعي الجديد، ليكون إجمالى عدد أعضاء المجلس 596 نائبا.

تعيينات الرئيس في مجلس النواب بنص الدستور

يكفل الدستور والقانون لرئيس الجمهورية سلطة تقديرية في حق التعيين عددا من النواب من أصحاب الخبرات والكفاءات في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية ومن غيرها بهدف إثراء الحياة النيابية، على ألا تتجاوز نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين، على أن يكون نصفهم على الأقل من النساء بواقع 14سيدة.

وتختلف نسبة التعيينات في مجلس النواب عن مجلس الشيوخ، ففي مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) ألزم القانون رقم 141 لسنة 2020 بضرورة تعيين رئيس الجمهورية لنحو 100 نائب من إجمالي 300 نائبا هم عدد أعضاء المجلس.

شروط لاختيار قائمة المعينين في مجلس النواب

وحدد القانون شروطا معينة لاختيار النواب المعينين، وهي أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب، وألا يعين عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس، وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه، وألا يعين شخصا خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسره، وينشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية.

ويحدد الدستور عددا من الالتزامات على الأعضاء المنتخبين والمعينين، بمجلس النواب، بحيث يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون، ومدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ولايشترط القانون على رئيس الجمهورية تعيين بديلا لمقعد نائب التعيين.

ويشترط أن يؤدى العضو أمام مجلس النواب، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».

ويتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون، وإذا جرى تعديل المكافأة، لا ينفذ التعديل إلا بدءاً من الفصل التشريعي التالي للفصل الذي تقرر فيه التعديل.

وينعقد مجلس النواب فى الفصل التشريعى الجديد خلال الشهر الجاري، ومن المتوقع أن تكون الجلسة الإجرائية (الافتتاحية) يوم الأحد المقبل الموافق 10 يناير 2021.