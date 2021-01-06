عفاف راضي بعد إعادة إبنتها غناء أغنيتها: رجعتني لذكريات مرحلة جميلة

أعربت الفنانة القديرة عفاف راضي عن سعادتها البالغة بعد قيام إبنتها «مي كمال»، بإعادة غناء أغنيتها الشهيرة «عطاشى»، والتي طرحتها أمس الثلاثاء، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

وكتبت عفاف راضي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منشورا قالت فيه: «كل سنة وأنتم طيبين.. مي بنتي رجعتني لذكريات مرحلة جميلة في حياتي، لما فاجئتني إمبارح بإعادة إحيائها لأغنية عطاشي، اسمعوها معايا».

ومي كمال هي إبنة الفنانة عفاف راضي وكانت انطلقت في مشوارها الغنائي المنفرد منذ قرابة عامين، وتنوع أسلوبها بين الغناء الأوبرالي والشرقي وشغفها بموسيقى الجاز، وحفر عشق الغناء في داخلها منذ الطفولة حيث نشأت بخلفية موسيقية عريقة بتأثرها بوالدتها المغنية والممثلة عفاف راضي، التي ساهمت بتشكيل أسلوبها الحالي بخلفيات الغناء العربي الكلاسيكي والأوبرا.

ودراستها الأساسية هي التسويق بالجامعة الأمريكية، وتعمقت مي في عالم الموسيقى بدراستها الغناء الأوبرالي لمدة 3 سنوات في دار الأوبرا المصریة، لتشارك بعد ذلك في عدد من الحفلات الموسيقية على مسارحها بتقديمها مقتطفات من عدة أعمال عالمية من مسرحیات "كارمن" و"زواج فیجارو" و"لابوھیم"، كما تطمح مي إلى ابتكار موسیقاھا الخاصة التي تعكس ھذا المزیج الخاص من الموسیقى العربیة والجاز والموسیقى الكلاسیكیة التي شكلت ھویتھا.

وتسعى لاستكمال مسيرة والدتها عفاف راضي التي حفرت اسمها في الساحة الفنية المصرية بحروف من ذهب طوال عقود.

يذكر أن عفاف راضي واحدة من اهم المطربات اللاتي انجبتها مصر خلال السنوات الماضية وهي المطربة التى تعلمت الغناء العربي والموشحات على يد الوسيقار الكبير رياض السنباطي، ودرست مع أحد الخبراء الروسيين الغناء الأوبرالي، وقررت خلال مرحلة الدراسة ان تتعلم اصول الموسيقى والغناء في معهد الكونسرفتوار وتلك الفترة كانت مهمة بشكل كبير في تنمية وصقل موهبتها الغنائية.