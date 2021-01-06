رامي صبري يوقف تعامله مع عزيز الشافعي بسبب عمرو دياب

أعلن المطرب رامي صبري وقف التعامل مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي بسبب أخد أغنية أثناء عمل "صبري" عليها وإعطائها لعمرو دياب.

وكتب رامي عبر "فيسبوك": "ولتاني مره الملحن عزيز الشافعي ياخد اغنيه مني واحنا شغالين فيها ويديها لفنان تاني وهو الفنان عمرو دياب بنفس الشكل التوزيعي".

وأضاف "رامي": "أغنيه شكرا كده للي سبنا أغنيه ذي مانتي لذلك قررت عدم التعامل معه مره اخري".

وكان حصد "صبري" مؤخرا عدة جوائز من 3 مهرجانات مختلفة كانت البداية بالحصول على جائزة افضل أغنية لعام 2020 لأغنية "حياتي مش تمام" من مهرجان وشوشة، وحصد جائزتين في مهرجان نجم العرب الذى يتم بتصويت الجماهير العربية عن أغنيتين وهما "حياتي مش تمام، غريب الحب" أما الجائزة الأخيرة كانت من مهرجان دير جيست عن أغنية "حياتي مش تمام" كأفضل اغنية لعام 2020.

وقد شارك "صبري" مؤخرا في تحدي أغنيه "محسود" لعمرو دياب و نشر مقطع فيديو عبر حسابه الخاص بـ«تويتر»، وهو يغني أغنية عمرو دياب «محسود» معلقا: «وأنا قبلت التحدي محسود، تامر حسين، عمرو دياب، رامي صبري».

وذلك بعد توجيه الهضبة عمرو دياب، رسالة لجمهوره عبر صفحاته وحساباته عبر مواقع التواصل المختلفة، وطلب منهم غناء أغنيته الجديدة «محسود» بأصواتهم، ونشر عمرو دياب مقطع من أحدث أغنياته «محسود» والتي طرحها خلال الفترة الماضية وعلق عليها قائلا: «‏غنيها.. ‏عايز أسمع أصواتكم الحلوة.. محسود».

ويأتي غضب "رامي" من عزيز الشافعي بعيدا عن الفنان عمرو دياب بسبب وجود صداقة قويه بين رامي صبري وعمرو دياب اظهره التحدي الذي شارك فيه "صبري" وأثني عليه الهضبة عمرو دياب بسبب جوده اداء رامي صبري