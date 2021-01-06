الديمقراطيون يسيطرون على الكونجرس والقرار في واشنطن

حسم الديمقراطيون آخر مقعد متنازع عليه في مجلس الشيوخ وضمنوا سيطرتهم على المجلس الذي سبق وسيطر عليه الجمهوريون، لتُحكم بذلك حكومة الرئيس المنتخب جو بايدن قبضتها على قرارات واشنطن، في حكومة جديدة بقوة مطلقة، بحسب ما أكدته وكالات أنباء.

وأعلن المرشح الديمقراطي جون أسوف فوزه في انتخابات آخر مقعد لولاية جورجيا، في مجلس الشيوخ الأمريكي، ما يعني هيمنة الديمقراطيين بقيادة الرئيس المنتخب جو بايدن، على الحكومة.

وجاء إعلان أوسوف بالفوز بآخر مقعد لجورجيا، بعد ساعات من إعلان الديمقراطي رافاييل وارنوك الانتصار في المقعد قبل الأخير ليحسم مصير مجلس الشيوخ لصالح الديمقراطيين.

ومع فوز الديمقراطيين بمقعدي جورجيا، سينقسم مجلس الشيوخ ليكون لكل حزب فيه 50 مقعدا، ما يمنح نائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس التصويت الفاصل بعد توليها منصبها في 20 يناير، بواقع 51 صوتا مقابل 50، بحسب تقرير لسكاي نيوز عربية.

وتأتي سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ، بعد هيمنتهم لأعوام على مجلس النواب، برئاسة نانسي بيلوسي، لتضمن سيطرتهم على الكونجرس الأمريكي بغرفتيه.

ويعني فوز الديمقراطيين بالسباقين المحتدمين على مقعدي ولاية جورجيا الأمريكية في مجلس الشيوخ الأربعاء نصرا سيمحنهم السيطرة على المجلس والسلطة لتحقيق الأهداف السياسية للرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن.

وبحسب تقرير لسكاي نيوز عربية، فإن النتائج تعتبر بمثابة رفض للرئيس دونالد ترامب في ولاية سيطر عليها لعقود الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه.

وبالرغم من أنه طالما كانت جورجيا مؤيدة للجمهوريين، إلا أنها فاجأت الجميع في انتخابات الرئاسة التي أجريت في نوفمبر بالتصويت لصالح بايدن، وهي أول مرة تختار فيها الولاية مرشحا رئاسيا ديمقراطيا منذ نحو 30 عاما.

وشارك ترامب في الدعاية للمرشحين الجمهوريين في جورجيا الاثنين. لكن مساعيه طيلة شهرين لقلب خسارته في انتخابات الرئاسة بإطلاق مزاعم التزوير خيمت على تأييده لهما. وتضمنت مساعي ترامب في هذا الصدد انتقادات لمسؤولين جمهوريين في الولاية.

وسعى الجمهوريون للسيطرة على مجلس الشيوخ، لمواصلة حق النقض (الفيتو) على المعينين السياسيين والقضائيين الذين اختارهم بايدن، علاوة على العديد من مبادراته السياسية في مجالات مثل التحفيز الاقتصادي وتغير المناخ والرعاية الصحية والعدالة الجنائية.

وتؤكد النتيجة التحول السياسي الذي شهدته الولاية في السنوات القليلة الماضية، وهو ما اتضح من فوز بايدن بفارق ضئيل على مستوى الولاية على ترامب في انتخابات الثالث من نوفمبر، محققا أول فوز لمرشح ديمقراطي رئاسي في جورجيا منذ 1992.

وأصبح المرشح الديمقراطي جون أوسوف، وهو مخرج أفلام وثائقية، أصغر أعضاء مجلس الشيوخ سنا حيث يبلغ من العمر 33 عاما فقط.