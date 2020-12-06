ترامب: الديمقراطيون سيقودون البلاد إلى الشيوعية

أعرب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، عن اعتقاده بأن الديمقراطيين، إذا حصلوا على الأغلبية في مجلس الشيوخ بالكونجرس، فسيقودون البلاد إلى الشيوعية.

وقال ترامب، في حديث لمؤيديه في جورجيا: "سيحدد الناخبون في جورجيا، ما إذا كان أطفالنا سيعيشون في ظل الاشتراكية أم في بلد حر"، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضاف ترامب: "هؤلاء الناس يريدون الانتقال إلى الشكل الشيوعي في الإدارة".

وستحدد الجولة الثانية من انتخابات مجلس الشيوخ، في دائرتين في جورجيا، يوم 5 يناير المقبل، الحزب الذي سيسيطر على مجلس الشيوخ بالكونجرس الأمريكي.

وإذا فاز الديمقراطيون بالأغلبية هناك، فسيتمكنون بعد السيطرة على البيت الأبيض ومجلس النواب، من تحقيق خططهم السياسية الطموحة. وعلى العكس من ذلك، إذا احتفظ الجمهوريون بالسيطرة على مجلس الشيوخ، فسيكونون قادرين إلى حد كبير على كبح وإعاقة مبادرات الديمقراطيين خلال رئاسة جو بايدن.