تامر حسين يرد علي رامي صبري: الأغنية لما بتنجح بتحلو في عين الجميع

دافع الشاعر تامر حسين عن الملحن عزيز الشافعي بعد هجوم المطرب رامي صبري عليه بسبب أخذ أغانيه وإعطائها لـ عمرو دياب.

وقال تامر حسين عندما سأله احد المتابعين «يا عميد ايه حوار الفنان رامي صبري وعزيز الشافعي»

ليرد تامر قائلا: «أي كلام في أي كلام ،لا أساس له من الصحة، أما الأغنيه بتنجح بتحلو في عين الجميع ورامي غلط وعمال يخسر مهما صلح غلطاته مصر يخسر».

ثم عاد تامر واصدر بيان جاء فيه :« أولاً ليه بنجيب وبنقحم دايماً أسم ( عمرو دياب) فى جُملة مفيدة ؟ ايه الغرض، ثانياً... توقيت البوست لما الأغنية انتشرت وكسرت الدنيا، بالتفاعل وإقبال الناس عليها والإشادة بيها يعنى ليه الكلام ده، مكنش فى أول يوم مثلاً؟ ده لو فعلاً الكلام على حق، ثالثاً... اللى اتعلمته ومن أدبيات المهنه، ولازم الناس كلها تفهمه فكرة الذوقيات».

أضاف: «يعنى ايه ؟ يعنى نبارك لبعض نهنى بعض مش نتهم الناس فى عز نجاحهم بالباطل لما أى مُطرب فى الدنيا بتعجبه اغنية المؤلف والملحن بيعملوا (تنازل عن حقوق الإستغلال) للمطرب، وطالما ماحصلتش الخطوة دى من زمان تبقى الأغنية ملك الشاعر والملحن لحين إختيار الأفضل وارد جداً تسمع مطرب زميل اغنية من سنة سنتين ولضعف الرؤية الفنية مايتخيلش نجاحها ده اللى بيفرق مطرب عن مُطرب ف سُرعة إتخاذ القرار أنا شايف ان فى تجنى على حق المُلحن عزيز الشافعى أدبياً ومعنوياً دى شهادة حق ومش شايف تماماً اى داعى يسمح بالكلام والصراعات دى، وللمرة المليون الناس المُحترمة ما تعلنش مشاكلها فى العلن»

تابع :«عيب فى خصوصيات مايصحش ندخل الجمهور فيها ونتهم، ناس محترمة بالباطل اكيد مش هنزل فويس نوت نستشهِد بيها، واحنا (أصحاب الحق )وربنا يهدى ، وأخيراً ياما ناس سمعت اغانى من سنه وسنتين ومكنش ليهم

كان المطرب رامي صبري منذ دقائق وقف التعامل مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي بسبب أخد أغنية أثناء عمل "صبري" عليها وإعطائها لعمرو دياب.

وكتب رامي عبر "فيسبوك": "ولتاني مره الملحن عزيز الشافعي ياخد اغنيه مني واحنا شغالين فيها ويديها لفنان تاني وهو الفنان عمرو دياب بنفس الشكل التوزيعي، أغنيه شكرا كده للي سبنا أغنيه زي مانتي لذلك قررت عدم التعامل معه مره اخري».