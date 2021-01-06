«المواد البترولية»: ارتفاع استهلاك البوتاجاز.. و«الأسطوانة» بـ65 جنيها

قال عفيفي بدوي، نائب رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالغرف التجارية، إن هناك تراجعا كبيرا في استهلاك البنزين والسولار خلال الأيام الماضية من العام الجديد، بسبب تعطيل الدارسة، والإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، بنسب تراوحت بين 10 و15%، مع زيادة استهلاك البوتاجاز، بسبب موسم الشتاء.

وأشار «عفيفي» في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم، إلى أنه على الرغم من الاستهلاك الكبير في البوتاجاز، بسبب زيادة الطلب، إلا أن هناك وفرة في المعروض؛ إذ يبلغ حجم الاستهلاك اليومي مليون اسطوانة، وتزاد في حالة الطوارئ.

ونوه نائب رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالغرف التجارية، إلى أن الكميات المطروحة تكفي الاستهلاك المحلي، كما أن المخزون الاستراتيجي ساهم في عدم وجود أزمات، موضحا: «تباع أنبوبة البوتجاز بـ65 جنيها، والتجاري بـ130 جنيها، وهناك اتباع للإجراءات الاحترازية».

وفي وقت سابق، قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لـ«الوطن»، إن الحكومة لا تخطط لرفع الدعم عن إسطوانة البوتاجاز، والتي تكلف الدولة 120 جنيها تقريبا، وتصل للمستهلك بـ65 فقط، مراعاة للبعد الاجتماعي، وعدم قدرة عدد كبير من المواطنين على تحمل السعر الفعلي للأسطوانة، ما يجعل رفع الدعم عنها صعبا.

وأضاف «الملا» أن الوزارة تسعى إلى توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية، بهدف خفض الكميات المستهلكة من«البوتاجاز»، ولتعظيم الاستفادة من ثروات مصر ومواردها الطبيعية، وفي مقدمتها الغاز الطبيعي، لافتا إلى أنه تم توصيل الغاز إلى 11.5 مليون وحدة سكنية لتعمل بالغاز الطبيعي، وتعمل الوزارة أيضا على خطة تستهدف توصيل الغاز الطبيعي إلى 1.2 مليون وحدة سكنية سنويا، ما من شأنه توصيل الغاز، خلال 3 سنوات فقط إلى كل المناطق التي يمكن توصيله إليها.