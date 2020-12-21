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محمود مسلم

المنتجات البترولية: لا نية لزيادة أسعار «أنابيب البوتاجاز»

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مارينا رؤوف
06:30 م | الإثنين 21 ديسمبر 2020
انتاج الغاز

انتاج الغاز

قال حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، إن هناك توافر من أنابيب البوتاجاز، وأن السوق الحالي لم يشهد أي نقصان في الكميات المعروضة، وهو ما ينطبق أيضا على باقي المنتجات البترولية.

وأضاف عرفات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك وفرة في أنابيب البوتاجاز، حيث يتم طرح نحو مليون و200 ألف أسطوانة بوتاجاز، يوميا للمواطنين، وهو ما يبرر وجود كميات كبيرة منها، وعدم وجود نخوف من نقصها.

وأشار عرفات، إلى أنه لن يتم تغير أو رفع سعر أسطوانة البوتاجاز خلال الفترة الحالية أو المقبلة، نظرا لتوجه الدولة لتوفير المواد البترولية لجميع المواطنين، ودعم البوتاجاز.

وشهدت الفترة الأخيرة، زيادة فى استهلاك مصر من الغاز الطبيعي على حساب مصادر الطاقة البديلة الأكثر تكلفة وتلويثا، حيث بلغت نسبة الزيادة فى استهلاكها نحو 8%، لتصل إلى 59.6 مليار قدم مكعبة عام 2019/2020 مقارنة بـ 55.2 مليار قدم مكعبة عام 2016/2017.

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