عاجل.. السيسي يدعو المصريين للمساهمة في مهمة «الحفاظ على وحدة المجتمع»

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مهمة الحفاظ على وحدة المجتمع المصري تقتضي مشاركة المواطن في تطوير وطنه والمحافظة عليه، وعلى استقراره وإنجازاته.

وأضاف الرئيس، في كلمة وجهها للتهنئة للشعب المصري والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم، أنه يجب الحرص على حماية المكتسبات الفكرية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية والبناء الداخلي للدولة المصرية ممن يحاولون هدمه أو إعاقته.

وتابع: «تلك المهمة لا تتعلق فقط بأجهزة الدولة، بل بالمجتمع الذي عليه دور يقتضي الحفاظ على المسار الذي بنيناه سويا من أجل مصر والأجيال الحالية والمستقبلية، لنجعل من وطننا العزيز منارة حضارية يشع ضياؤها ليصل إلى الإنسانية جمعاء».

وتوجه الرئيس للبابا تواضروس الثاني بكل التحية والتقدير والاحترام له، وللأخوة المسيحيين في مصر والعالم.

وتمنى الرئيس من الله أن يكون عام 2021 عاما طيبا سعيدا علينا جميعا، مختتماً كلمته، بالقول: «كل عام وأنتم بخير ومصر العزيزة بأمان وتقدم.. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».