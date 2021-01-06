خبير اقتصادي: تثبيت أسعار البنزين قرار إيجابي وفي صالح المواطن

قال محمد نجم الباحث والخبير الاقتصادي، إنه لا توجد دولة لا تمر بأزمات اقتصادية، فالأسعار العالمية للبترول لا تستطيع أي دولة السيطرة عليها، ومصر لديها احتياطي وقود بنزين قليل جدا يصل إلى 3 مليارات برميل فقط، في الوقت الذي تمتلك فيه المملكة العربية السعودية 260 مليار برميل، وهي إحدى الدول التي تتحكم في سعر البترول، مشيرا إلى أن تغيير أو تثبيت أسعار النفط كل 3 أشهر ليس قرارا مصريا، ولكنه قرار عالمي.

قرار إيجابي في ظل اقتصاد قوي

وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن شراء السلعة الأجنبية يكون عن طريق الدولار الأمريكي، لذا فإن سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار يتحكم في سعر أي سلعة عالمية ومن ضمنها النفط، لافتا إلى أن لجنة تسعير المواد البترولية ثبتت الأسعار بالتوازي في استقرار الأسعار العالمية التي وصلت إلى 60 دولارا أمريكيا للبرميل الواحد، وهذا قرار مكلف على الدولة لكونه ضمن قرارت كثيرة اتخذتها الدولة في مارس الماضي، تحاول من خلالها تجنيب المواطن الأزمات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا، لذا فإن قرار تثبيت سعر البترول هو قرار إيجابي يوضح قدرة الاقتصاد المصري على استيعاب الصدمات».

مصر لم تشهد أزمات تعرضت لها دول كبرى في جائحة كورونا

وتابع: «لم نر أي أزمة في تموين السيارات بالبنزين منذ بدء جائحة كورونا، ولا توجد أزمات في السوبر ماركت والمحلات، ولم ترتفع الأسعار بل هناك سلع بأسعار أرخص مما كانت عليه قبل أزمة كورونا، فدول الخليج حدث فيها ارتفاع في الأسعار وكذلك تركيا، التي لم تستطيع حكومتها تحمل الأزمة، فحملت المواطن التكاليف ورفعت الأسعار لعدد من السلع، أما مصر فلديها بنية تحتية وأرضية صلبة امتصت الصدمة ولم يشعر بها المواطن، وفي دول في أمريكا الجنوبية مثل الأرجنتين والبرازيل توجد أزمات اقتصادية، وكذلك دول متطورة في قارة آسيا مرت بأزمات بسبب كورونا، وهذا لم يحدث في مصر».