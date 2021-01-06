بعد تثبيتها.. تعرف على أسعار البنزين والسولار

أصدرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، في اجتماعها الأخير، قرارا بتثبيت سعر بيع المنتجات البترولية في السوق المحلي والإبقاء على الأسعار الحالية السائدة للربع الأول (يناير ـ مارس 2021 ) للحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلي في ظل الظروف الحالية لجائحة كورونا.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد أسعار المنتجات البترولية كـ البنزين والسولار، وفقا لما أعلنته لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

أسعار المنتجات البترولية بعد قرار التثبيت

ثبتت لجنة التسعير التلقائي للوقود أسعار البنزين كما يلي:

ـ بنزين 80 ثبت سعره عند 6.25 جنيه للتر.

ـ البنزين 92 ثبت سعره عند 7.50 جنيه للتر.

ـ البنزين 95 ثبت سعره عند 8.50 جنيه للتر.

ـ فيما استقر سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.

ـ كما استقر سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية 65 جنيها.

ويتم العمل بالأسعار حتى نهاية مارس 2021.

يذكر أنّه في أكتوبر الماضي، ثبتت لجنة التسعير التلقائي للوقود أسعار البنزين عند نفس الأسعار الواردة بالأعلى، لتستقر بذلك الأسعار لمدة 5 أشهر على التوالي.

وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، نفى قبل أيام، تطبيق أي زيادات بأسعار البنزين والسولار، وأنّ زيادة الأسعار تعقب صدور تعديلات على قرار حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة، مؤكدا أنّ قرار لجنة التسعير التلقائي للوقود في يناير لم يصدر بعد.

وأضاف المجلس أنّه سيصدر بيان رسمي من مجلس الوزراء ووزارة البترول، بعد اجتماع للجنة التي تضم في عضويتها وزارة المالية، داعيا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة فيما ينشر.