أستاذ علاقات دولية: صراعات الداخل الأمريكي مستغربة

قال الدكتور إدموند غريب، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج تاون في واشنطن، إن ما تشهده الكثير من الولايات الأمريكية من صراعات بين مؤيدي الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب والرئيس الجديد جو بايدن هو شيء مستغرب في الولايات المتحدة.

سيطرة الحزب الديمقراطي

وأضاف «غريب»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه وفي حال سيطرة الحزب الديمقراطي على الرئاسة ومجلس الشيوخ الأمريكي سيعكس ذلك تغيرا كبيرا في السياسة الرئاسية الأمريكية في داخل أمريكا وخارجها، حيث أن الديمقراطيين سيكونون في وضع قوى لإحداث تغيير ملحوظ في السياسة الأمريكية.

زيادة القضاة بالمحاكم الأمريكية

وأوضح أن من الممكن زيادة عدد القضاة في المحاكم الأمريكية، وهو ما يخشاه الجمهوريون، كما أن الديمقراطيين سيكونون القادة لكل اللجان المهمة في الأمور المتعلقة بالأمن القومي والقوات المسلحة والعلاقات الخارجية: «سيكون هناك سيطرة ديمقراطية إذا فازوا بمجلس الشيوخ، ولن يواجهوا صعوبات في تعيين مسؤوليين كبار في مختلف الجهات الأمريكية».

التيار التقدمي بالحزب الديمقراطي

وأكد أنه داخل الحزب الديمقراطي هناك تيار تقدمي ظهر بشكل كبير وسيكون له دور مؤثر في المستقبل، حيث إن الولايات المتحدة الأمريكية مختلفة تماما بداخلها بسبب الانتخابات الرئاسية الأخيرة وما لقته من استقطاب شديد بين المواطنين والأحزاب الكبرى هناك.

جدير بالذكر، أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد على تطور العلاقات الاستراتيجية المصرية الأمريكية، بإطار ثابت من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للبلدين بمختلف المجالات خاصة على الصعيد الاقتصادي، باعتبار الولايات المتحدة الأمريكية أكبر الشركاء التجاريين لمصر، مشيرا إلى حرص الحكومة لتعزيز سبل التعاون الاقتصادي الثنائي المشترك؛ بما يُسهم في زيادة حركة التجارة البينية، وحجم الاستثمارات.