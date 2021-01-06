إصابة مصطفى عاطف بكورونا.. ومدير أعماله: «حالته مش مستقرة»

ينتشر فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في الأيام الأخيرة بشدة بين الفنانين والمشاهير، حيث أعلنت أمس الداعية فايزة أبوزيد عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن إصابة المنشد الديني الشاب مصطفى عاطف بالفيروس المستجد، متمنية له الشفاء العاجل.

مدير أعمال مصطفى عاطف: بيتحسن ويرجع يتعب تاني

وعن وضعه الصحي، قال أحمد أمين، مدير أعمال مصطفى عاطف، إن الحالة الصحية للمُنشد الشاب غير مستقرة الآن، وتتحسن أحيانًا وتنتكس بعض الوقت، مشيرًا إلى أنه متواجد في العزل المنزلي منذ بداية ظهور أعراض فيروس «كوفيد 19» عليه.

«أمين»: المسحة أثبتت إصابة مصطفى عاطف بكورونا.. ومعزول في البيت

وأضاف «أمين» لـ«الوطن»، أن المُنشد الشاب لا يستطيع التحدث مع أحد، بسبب حالته الصحية غير المستقرة، لافتًا إلى أنه تأكد من إصابته بفيروس «كوفيد 19» بعدما أثبتت المسحة التي أجراها إيجابيتها للعدوى، وهو ما جعله يلتزم في العزل المنزلي منذ أمس الثلاثاء، مطالبًا جمهوره بالدعاء وتمني الشفاء العاجل له.

أحمد حاتم يتمنى الشفاء العاجل لمصطفى عاطف من كورونا

كما نشر الفنان أحمد حاتم، صوره تجمعه بمصطفى عاطف عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، وعلق عليها «ادعوا لمصطفى يقوم بالسلامة.. كوفيد وهيروح لحاله إن شاء الله».

وقدم مصطفى عاطف برنامج «أخويا الكبير» على قناة «CBC»، ويتناول تقديم المفاهيم الأخلاقية للأطفال، لبناء شخصيات سليمة، وإبراز مفاهيم الرحمة والتواضع ومساعدة الغير والنظافة، وتقديمها في حلقة مدتها 15 دقيقة، وشرحها وتبسيطها للأطفال من خلال الأمثلة والتطبيق العملي لها والأسئلة والأجوبة.

وفي حوار سابق لمصطفى عاطف، مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب في برنامج «كلم ربنا» المذاع على إذاعة «الراديو 9090»، ذكر «من وأنا صغير مقتنع إن ربنا واسطتي، وأي حاجة عاوزها ملكه والكون كله في تسييره».

وحكى عن أنه منذ صغره في عمر الـ17 عامًا حلم بتسجيل القرآن والإنشاد بصوته، وتمنى ذلك من الله الذي وفقه بعد ذلك، وأعانه على تحقيق حلمه، على الرغم من الصعوبات التي واجهها بسبب أنه ليس من القاهرة.